Доллар поднялся до недельного максимума на фоне возобновления напряженности между США и Ираном

В понедельник курс доллара США достиг максимума за неделю по отношению к основным валютам, однако затем частично снизился на фоне усиления напряженности между США и Ираном, а также из-за ослабления надежд на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. Это заставило инвесторов искать более надежные активы, пишет Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эскалация конфликта

В воскресенье США сообщили о захвате иранского грузового судна, пытавшегося прорваться через блокаду, в то время как Иран заявил о своей готовности ответить на действия Вашингтона, что вызвало опасения возобновления боевых действий.

Тегеран также сообщил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров, которые США планировали начать до истечения двухнедельного перемирия с Ираном во вторник.

Что говорят аналитики

«Эскалация конфликта в выходные усилила геополитические риски, когда рынки только начали учитывать позитивные последствия мирного соглашения», — отметил Чару Чанана, главный инвестиционный стратег Saxo.

Он добавил, что рост цен на нефть связан не только с энергетикой, но и с ожиданиями экономического роста и изменениями в процентных ставках.

Евро торговался на уровне 1,1757 доллара после падения до недельного минимума в 1,1729 доллара. Фунт стерлингов снизился на 0,11% до 1,3503 доллара, а австралийский доллар упал на 0,27% до 0,7148 доллара.

Индекс доллара, отражающий курс американской валюты по отношению к шести другим, поднялся до 98,30, приблизившись к недельному максимуму и частично компенсируя предыдущие потери.

В апреле индекс снизился на 1,5% из-за роста склонности к риску на фоне надежд на мир. В марте он вырос на 2,3% благодаря спросу на защитные активы после начала конфликта.

Аналитики считают, что сдержанные движения на валютных рынках указывают на сохраняющийся оптимизм относительно разрешения ситуации, несмотря на неудачи в выходные.

Крис Уэстон из Pepperstone отметил, что, хотя риски снизились в начале недели, рынок пока остается стабильным и не указывает на крупные волатильные изменения.

«Участники рынка понимают, что путь к соглашению был сложным и остается уязвимым для неожиданных изменений, поэтому резкие перемены настроений не будут сюрпризом», — подчеркнул Уэстон.

Рынки продолжают следить за ситуацией в Ормузском проливе.

Восемь недель войны

Восемь недель продолжающейся войны нанесли серьезный удар по поставкам энергоресурсов, вызвав резкий рост цен на нефть из-за фактического закрытия Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

США сохраняют блокаду иранских портов, а Иран периодически вводил и отменял собственную блокаду этого ключевого водного пути.

Это вызвало отскок цен на нефть в понедельник: фьючерсы на Brent выросли более чем на 5% до 95,53 доллара за баррель, а американская нефть марки WTI подорожала более чем на 6%, достигнув 89,08 доллара за баррель.

«Ормузский пролив остается в центре внимания, и надежды на переговоры между США и Ираном до окончания перемирия кажутся все более призрачными», — отметил Ник Твидейл из ATFX Global вСиднее.

«На данный момент я ожидаю дальнейшего снижения рисковых активов в ближайшие торговые сессии», — добавил он.

Новозеландский доллар немного ослаб и составил 0,5872 доллара.

Японская иена ослабла до 158,96 за доллар, опустившись ниже важного уровня в 160, что вызвало опасения трейдеров о возможных интервенциях для поддержки японской валюты.