20 апреля 2026, 11:01

Форекс и крипто прогноз на 20 — 24 апреля 2026 года

Прошедшая неделя прошла под влиянием инфляционных и макроэкономических данных, которые в целом не дали рынку новых ориентиров. Публикация PPI и Core PPI в США показала, что ценовое давление на уровне производителей остается устойчивым, однако без резкого ускорения, что позволило рынку сохранить прежние ожидания по ставке ФРС. При этом данные по заявкам на пособие по безработице в США остались на стабильных уровнях, не сигнализируя о заметном охлаждении рынка труда. Публикация CPI в еврозоне подтвердила умеренное инфляционное давление, не оказав значимого влияния на ожидания по политике ЕЦБ. В совокупности эти факторы не привели к формированию устойчивых трендов. Однако, как отмечают в XFINE, они способствовали ослаблению доллара и перераспределению капитала в сторону защитных активов и фондового рынка.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1763, закрепившись выше зоны 1.1600−1.1620. Ближайшее сопротивление теперь находится в диапазоне 1.1810−1.1830, а в случае его пробоя следующей целью может стать район 1.1900−1.1930. Ближайшая поддержка — 1.1700−1.1720. При этом, с учетом сохраняющегося среднесрочного бокового тренда не исключено снижение к зоне 1.1600−1.1620, которая теперь выступает ключевой поддержкой. Дополнительным фактором давления на пару может стать новое обострение ситуации вокруг Ормузского пролива.

Биткоин (BTC/USD)

Биткоин завершил неделю на уровне 77,385, сумев закрепиться выше зоны 73,900−74,000 и тем самым подтвердив выход из бокового диапазона. Ближайшее сопротивление теперь смещается к 80,000. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 82,000−85,000. Подъем в коридор 85,000−90,000 пока представляется маловероятным. Поддержка находится на 73,900−74,000, затем 68,800−70,000 и 65,500−66,500. Пока BTC/USD удерживается выше 74,000, сценарий смещается в сторону нейтрально-восходящего, однако волатильность остается высокой.

Нефть Brent

Brent закрыла неделю на уровне 91.90 долларов за баррель, оставаясь под давлением после оптимистичных заявлений президента США. Ближайшее сопротивление расположено на 94.00−95.00, затем — 97.00−98.00. Поддержка находится на 90.40, далее — 88.80 и 84.50. Пока цена остается ниже 94.00−95.00, сценарий для Brent остается нейтрально-медвежьим. Сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность и не исключают нового резкого скачка цены. Исходя из этого, предупреждают в XFINE, приоритет следует отдавать фундаментальным факторам, а не техническому анализу.

Золото (XAU/USD)

Золото завершило неделю на уровне 4,835 долларов за унцию, вновь приблизившись к локальным максимумам. Ближайшее сопротивление расположено на 4,850−4,900, затем — 5,000 и 5,120. Поддержка находится на 4,750−4,800, далее — 4,645−4,685, 4,525−4,550 и 4,350−4,400. Пока цена остается выше 4,750, сценарий сохраняется нейтрально-восходящим, однако признаки перегретости рынка усиливаются.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по потребительской активности и деловой динамике. 21 апреля в США будут опубликованы данные по розничным продажам, включая базовый показатель. 22 апреля в Великобритании выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. 23 апреля в США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице, а также предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг. Эти публикации могут задать краткосрочное направление доллару, евро и сырьевым рынкам.

Базовые сценарии, по мнению экспертов XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтральный с медвежьим уклоном пока пара выше 1.1600−1.1620. BTC/USD — нейтрально-восходящий выше 74,000. Brent — нейтрально-медвежий ниже 94.00−95.00. XAU/USD — нейтрально-восходящий выше 4,750.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
