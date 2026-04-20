20 апреля 2026, 11:10

В Германии вводят кризисный бонус 1000 евро, но не для всех

Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца хочет помочь людям справиться с ростом цен, выплачивая специальную надбавку. Но все равно многие работники, а также пенсионеры и студенты могут ничего не получить и остаться ни с чем. Об этом пишет Аusnews.de.

Фото: Фридриха Мерца

Что известно о кризисном бонусе

Мерц вводит кризисный бонус 1000 евро, но не для всех: 13 апреля черно-красная коалиция договорилась, что в 2026 году компании смогут выдавать сотрудникам не облагаемую налогом компенсационную премию.

Однако оппозиция сразу же раскритиковала это решение, ведь так называемый «кризисный бонус» остается на усмотрение работодателя и не помогает пенсионерам, студентам и безработным.

Профсоюзы, ассоциации работодателей и экономические эксперты опасаются, что многие работники могут не увидеть этих денег и остаться ни с чем.

Завершенные коллективные переговоры могут помешать получить новую компенсационную премию. Обычно такая премия договаривается в рамках коллективных переговоров, объясняет Немецкий профсоюзный союз (DGB). Это значит, что работники тех отраслей, которые только что успешно завершили такие переговоры, могут наоборот остаться с пустыми руками и ничего не получить.

Чтобы правительство Мерца своим решением не вызвало разногласия и чтобы как можно больше работников смогли воспользоваться этой выплатой, власти должны разрешить выдавать премию и в более поздние сроки, уже за пределами текущего года. Иначе говоря, нужно продлить период, за который она начисляется, чтобы учесть, что коллективные договоры в разных отраслях действуют в разное время.

Такого же мнения придерживается и Федеральное объединение немецких ассоциаций работодателей (BDA). Они отмечают, что руководство правительства ХДС/ХСС и СДПГ не согласовало свою инициативу заранее с теми, кто ведет коллективные переговоры. А ведь раньше, когда в 2023 и 2024 годах выплачивалась премия за компенсацию инфляции, такая предварительная договорённость была.

По данным Института макроэкономики и исследований конъюнктуры (IMK) Фонда Ханса Беклера, та прошлая не облагаемая налогами и взносами премия заметно облегчила жизнь частным домохозяйствам — ее получили больше двух третей работников.

Бедные заплатят сами

В этих отраслях у работников мало шансов получить кризисный бонус. Ассоциация работодателей также выразила серьезные сомнения в том, что у многих предприятий из-за слабой экономической ситуации вообще найдутся деньги на эту выплату, и при этом, с другой стороны, нет никакого одновременного облегчения нагрузки для самих компаний.

Поэтому партия «Зеленые» опасается, что сотрудникам небольших фирм кризисный бонус, скорее всего, будет недоступен, ведь несмотря на налоговую льготу, работодатели всё равно вынуждены нести расходы на выдачу такой премии.

В профессиях, где обычно не платят высоких зарплат, сотрудникам могут отказать в этом бонусе. Как и в случае с прежней премией за компенсацию инфляции, работники следующих отраслей рискуют остаться ни с чем: в гостинично-ресторанном бизнесе, в строительстве, в торговле, в транспортной сфере и в сельском хозяйстве. Полную премию в размере 3000 евро тогда получили почти все сотрудники государственного управления, социального страхования и оборонной отрасли — то есть в тех сферах, где и без того можно заработать хорошие деньги.

К тому же, в качестве компенсации расходов уже в 2026 году планируется повысить налог на табачную продукцию, что создаст дополнительную нагрузку на многих низкооплачиваемых работников.

«Доля курящих в малообеспеченных домохозяйствах, как ни крути, самая высокая», — объясняет Энцо Вебер из Института исследований рынка труда и профессиональной деятельности (IAB). Этот эксперт по экономике и рынку труда предупреждает: «Тот, кто зарабатывает мало, получит и мало облегчения».

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
