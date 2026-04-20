українська
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
20 апреля 2026, 10:21 Читати українською

В Украине прекратил работу единственный производитель автомобильных шин

В Белой Церкви прекратил работу шинный завод «ROSAVA» — единственный производитель автомобильных шин в Украине. Предприятие полностью остановило производство, а около 1200 человек потеряли работу. Об этом пишет «AC GarageNews».

В Белой Церкви прекратил работу шинный завод «ROSAVA» — единственный производитель автомобильных шин в Украине.

Завод ROSAVA: что известно об остановке производства шин

Предприятие работало с 1972 года и поставляло продукцию в более чем 50 стран. В последние годы завод выпускал шины под брендом Premiorri, ориентированным на бюджетный сегмент.

Причины остановки производства официально не озвучены. В то же время предприятие долгое время находилось в центре судебных споров по поводу собственности и долгов, которые продолжаются с 2018 года. Дополнительным фактором могла стать конкуренция со стороны импортных шин, в том числе из Китая.

Закрытие ROSAVA: как происходило увольнение работников

Сотрудники сообщают, что увольнение происходило без классического сокращения. Им предлагали либо пойти с согласия сторон, либо согласиться на изменение условий труда. По словам бывших сотрудников, это предполагало выполнение любых работ вне зависимости от специальности.

Часть персонала была переведена на другие юридические структуры, а отдельные производственные направления могли быть перенесены. Речь идет, в частности, о производстве крупногабаритных шин. В то же время, гарантий дальнейшей работы не предоставляется.

Дальнейшая судьба предприятия остается неопределенной. Официальных комментариев от владельцев пока нет. «ROSAVA» была одним из самых больших работодателей в Белой Церкви и обеспечивала занятость тысяч людей на протяжении десятилетий.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Комментарии - 5

qbik
qbik
20 апреля 2026, 10:45
Потужний нац. кешбек не врятував😐
Іво Бобул
Іво Бобул
20 апреля 2026, 10:51
Когда-то ездил на Premiorri Solazo от Росавы, вполне норм резина цена/качество норм.
Жаль что заводу капут!
TAN72
TAN72
20 апреля 2026, 11:32
#
Путь в Европу, он такой.
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 апреля 2026, 11:44
#
Можете розвинути думку?
Андрей Татра
Андрей Татра
20 апреля 2026, 12:17
#
Такое предприятие нужно национализировать возобновить работу.Выпуск шин для военной техники и др.стран возобновление экспорта в 50 стран куда поставляли. При этом сколько государства тратит на покупку шин на служебные авто перевзуть на отечественого производителя.Это предприятие с орбиты Жеваго. Только промышленность и производство определяет успешное будущие страны.
