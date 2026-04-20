В Украине прекратил работу единственный производитель автомобильных шин

В Белой Церкви прекратил работу шинный завод «ROSAVA» — единственный производитель автомобильных шин в Украине. Предприятие полностью остановило производство, а около 1200 человек потеряли работу. Об этом пишет «AC GarageNews».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Завод ROSAVA: что известно об остановке производства шин

Предприятие работало с 1972 года и поставляло продукцию в более чем 50 стран. В последние годы завод выпускал шины под брендом Premiorri, ориентированным на бюджетный сегмент.

Причины остановки производства официально не озвучены. В то же время предприятие долгое время находилось в центре судебных споров по поводу собственности и долгов, которые продолжаются с 2018 года. Дополнительным фактором могла стать конкуренция со стороны импортных шин, в том числе из Китая.

Закрытие ROSAVA: как происходило увольнение работников

Сотрудники сообщают, что увольнение происходило без классического сокращения. Им предлагали либо пойти с согласия сторон, либо согласиться на изменение условий труда. По словам бывших сотрудников, это предполагало выполнение любых работ вне зависимости от специальности.

Часть персонала была переведена на другие юридические структуры, а отдельные производственные направления могли быть перенесены. Речь идет, в частности, о производстве крупногабаритных шин. В то же время, гарантий дальнейшей работы не предоставляется.

Дальнейшая судьба предприятия остается неопределенной. Официальных комментариев от владельцев пока нет. «ROSAVA» была одним из самых больших работодателей в Белой Церкви и обеспечивала занятость тысяч людей на протяжении десятилетий.