Продажи новых автомобилей в мире почти достигли 100 миллионов. Где продано больше всего

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2025 году глобальные продажи новых автомобилей достигли 99,8 млн ед. Это на 4,7% больше, чем в 2024 г., пишет Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько продано авто

Продажи в сегменте легковых машин составили 70,98 млн. ед., показав прирост в 5%, а в коммерческом — 28,82 млн. ед. (+3,5%).

Крупнейшие рынки

Крупнейшим национальным автомобильным рынком остается Китай, где за год было продано 34,4 млн машин, что на 9% больше, чем в 2024 году.

Легковых — 30,1 млн ед. (+9%)

Коммерческих — 4,3 млн ед. (+11%)

Второе место в рейтинге занимает США — 16,7 млн авто (+2%).

Легковых — 2,7 млн ед. (-8%)

Коммерческих — 14 млн ед. (+4%)

Третий результат в Индии — 5,5 млн авто (+5%).

Легковых — 4,5 млн ед. (+5%)

Коммерческих — 1 млн ед. (+8%)

На четвертом месте Япония — 4,5 млн авто (+3%).

Легковых — 3,8 млн ед. (+3%)

Коммерческих — 0,7 млн ед. (+5%)

Замыкает лидерскую пятерку Германия — 3,2 млн авто (+0,5%).