По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2025 году глобальные продажи новых автомобилей достигли 99,8 млн ед. Это на 4,7% больше, чем в 2024 г., пишет Укравтопром.
Продажи новых автомобилей в мире почти достигли 100 миллионов. Где продано больше всего
Сколько продано авто
Продажи в сегменте легковых машин составили 70,98 млн. ед., показав прирост в 5%, а в коммерческом — 28,82 млн. ед. (+3,5%).
Крупнейшие рынки
Крупнейшим национальным автомобильным рынком остается Китай, где за год было продано 34,4 млн машин, что на 9% больше, чем в 2024 году.
- Легковых — 30,1 млн ед. (+9%)
- Коммерческих — 4,3 млн ед. (+11%)
Второе место в рейтинге занимает США — 16,7 млн авто (+2%).
- Легковых — 2,7 млн ед. (-8%)
- Коммерческих — 14 млн ед. (+4%)
Третий результат в Индии — 5,5 млн авто (+5%).
- Легковых — 4,5 млн ед. (+5%)
- Коммерческих — 1 млн ед. (+8%)
На четвертом месте Япония — 4,5 млн авто (+3%).
- Легковых — 3,8 млн ед. (+3%)
- Коммерческих — 0,7 млн ед. (+5%)
Замыкает лидерскую пятерку Германия — 3,2 млн авто (+0,5%).
- Легковых — 2,8 млн ед. (+1%)
- Коммерческих — 0,4 млн ед. (-7%)
Источник: Минфин
