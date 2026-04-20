Гривна девальвирует: что происходит с курсом валют

На прошлой неделе НБУ девальвировал гривну как по отношению к евро, так и к доллару, несмотря на отсутствие новых предпосылок для таких действий. То есть, конечно, проблемы есть, и гривна по-прежнему находится под фундаментальным девальвационным давлением, но ничего нового, что могло бы спровоцировать такую тенденцию на рынке, не произошло. При этом баланс рынка не показал существенного ухудшения. А со стороны фундаментальных факторов были положительные сигналы. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Как изменился курс за неделю

Итак, по итогам недели 13−18 апреля официальный курс доллара вырос на 1% до 43,89 грн, а евро — на 1,9% до 51,76 грн. Наличный доллар прибавил 0,9% до 44,07 грн, евро — на 2,1% до 52,32 грн.

«То есть девальвация произошла как по отношению к доллару, так и к евро. Что указывает на целенаправленные действия регулятора. При этом евро по отношению к доллару на мировом рынке за неделю прибавил 0,3%, а с начала месяца — 1,8%, и девальвацию гривны можно было бы объяснить такой динамикой евро. Но мы видим значительно опережающую динамику евро по отношению к гривне и даже рост доллара», — пишет Шевчишин.

Рынок в цифрах

Межбанк

Активность межбанка снизилась. Фиксируется резкое снижение предложения валюты. Пока не ясно, насколько это стабильная тенденция. Если это связано с ухудшением возможностей экспортеров из-за войны в Иране, то да — это сигнал. Но говорить об этом пока рано.

Среднесуточный спрос на валюту упал на 2,8% с 344 млн долл. до 335 млн долл. В свою очередь, среднесуточное предложение валюты снизилось на 14,7% с 249 млн долл. до 212,4 млн долл.

За неделю среднесуточный дефицит валюты на межбанке вырос на 28,9% с 95 млн до 122,4 млн долл. Если сравнивать среднесуточные показатели дефицита безналичного рынка за первую половину апреля с мартом, то здесь наблюдается снижение более чем на четверть.

Однако эти уровни на 60% выше показателей апреля прошлого года, что указывает на значительно большее давление на валютные резервы.

Наличный рынок

Наличный рынок продолжает охлаждаться третью неделю подряд. Даже рост курса евро и доллара не повлиял на баланс рынка. То есть, население не подключилось к спекулятивной покупке на этой неделе.

Среднесуточный спрос на наличную валюту упал на 16,3% до 72 млн долл. Предложение валюты упало на 14,1% до 57,4 млн долл.

Среднесуточный дефицит наличного рынка упал на 21,5% с 27,8 млн долл. до 21,8 млн долл.

Дефицит валюты

Суммарный среднесуточный дефицит наличной и безналичной валюты за последнюю неделю вырос на 17,5% с 123 млн долл. до 144 млн долл.

При этом НБУ за неделю увеличил валютные интервенции на 10% до 842 млн долл. Это далеко не самые значительные объемы продаж валюты НБУ, но относительно дефицита рынка этого недостаточно.

Более того, среднесуточный уровень дополнительных «внерыночных» валютных интервенций снизился на 20% до 24,2 млн долл. в день, что является одним из самых низких показателей за последние недели.

«Напрашивается вывод: либо НБУ экономит резервы, либо это просто такой план», — подытожил аналитик.