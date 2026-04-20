Украинцы отказываются от убежища. Германия фиксирует резкое падение заявлений

Количество ходатайств о предоставлении убежища в Германии в первом квартале текущего года составило 28 922, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом пишет DW со ссылкой на конфиденциальный доклад Европейской Комиссии.

Германия впервые с 2015 года опустилась на четвертое место среди стран Европейского Союза по количеству поданных заявлений о предоставлении убежища. До этого в течение ряда лет ФРГ лидировала в соответствующей статистике.

В каких странах ЕС больше всего и меньше просят убежища

Больше всего заявлений о предоставлении убежища на территории ЕС в январе-апреле подали во Франции — 34 643. На втором и третьем месте — Испания (32 630) и Италия (32 602).

Меньше заявлений о предоставлении убежища зарегистрировали в Венгрии (26) и Словакии (35). Эти страны, как отмечает Welt am Sonntag, «сознательно перенаправляют мигрантов в другие государства ЕС и являются наименее привлекательными с точки зрения самих искателей убежища из-за плохого отношения к ним». В то же время количество зарегистрированных в Венгрии заявлений о предоставлении убежища оказалось на 18 процентов выше, чем в первом квартале 2025 года.

В целом, как свидетельствует статистика Еврокомиссии, в 27 государствах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии, в январе-марте подали 173 082 заявления о предоставлении убежища — на 18 процентов больше, чем годом ранее.

Количество заявлений от украинцев сократилось

Больше всего заявлений о предоставлении убежища поступило от выходцев из Венесуэлы (21542), Афганистана (21402) и Бангладеш (9738).

На четвертом месте — заявления от граждан Турции, на пятом — Сирии. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС от сирийцев сократилось на 63 процента — до 5556.

От граждан Украины в первом квартале 2026 года зарегистрировали 4073 ходатайства о предоставлении убежища. Это на 57 процентов меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Эксперты отмечают, что именно сокращение количества заявлений о предоставлении убежища от сирийцев и украинцев привело к уменьшению общего количества таких заявлений в Германии, ведь граждане этих двух стран в предыдущие годы особенно часто пытались получить убежище.

Среди других возможных причин сокращения количества ходатайств в Германии наблюдатели называют ужесточение политики ЕС в сфере предоставления убежища еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, а также жесткий курс в этой области министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта.