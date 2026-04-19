Аналитики прогнозируют рост биткоина свыше $90 000 в ближайшие недели

Курс биткоина может протестировать уровень $90 000 в ближайшие недели на фоне перераспределения капитала в акции и крупные криптовалюты, заявили аналитики платформы Santiment.

Что говорят аналитики

По их оценке, крипторынок ускорил рост к концу недели, а биткоин достиг максимальных значений за последние 11 недель. Среди факторов эксперты выделили снижение политической напряженности на Ближнем Востоке. Оптимизм инвесторов также поддержали рекордные показатели фондовых индексов США и резкое падение цен на энергоносители.

«Пока большинство трейдеров ожидают сопротивления на уровне $84 000, рынок имеет все шансы преодолеть эту отметку. Если ситуация с мирным договором и принятием закона CLARITY продолжит развиваться позитивно, котировки биткоина могут уйти выше $90 000», — отметили аналитики.

В то же время, несмотря на рост курса, настроения среди розничных инвесторов остаются сдержанными.

«На каждые три негативных комментария в социальных сетях приходится два позитивных. Частные инвесторы измотаны постоянными новостями о войне и скептически относятся к очередным сообщениям о прекращении огня», — добавили эксперты.

Аналитики указали, что подобная структура настроений может рассматриваться как дополнительный сигнал в пользу продолжения роста, хотя он может носить краткосрочный характер.