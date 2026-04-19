Украина призывает США возобновить санкции в отношении российской нефти

Украина призывает администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции, ограничивающие торговлю российской нефтью. Об этом написала в соцсети Х посол Украины в США Ольга Стефанишина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Возмущение Украины

«Нельзя допустить, чтобы россия извлекала выгоду от действий своего союзника — Ирана, — отметила дипломат. — Мы призываем администрацию США возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов».

По словам Стефанишиной, «в наших общих интересах — ограничить финансирование, которое россия использует для своих атак на Украину и для поддержки противников США».

Если россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, «новые проблемы в мире не заставят себя ждать», отметила она.

Примечательно, что представитель россии уже назвал отказ от санкций по нефти «сотрудничеством», добавила посол.

Отмена санкций

Соединенные Штаты выдали новую лицензию, которая дает разрешение на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, которые были загружены на суда до 17 апреля.

Согласно документу, все операции, запрещенные другой лицензией, выданной Соединенными Штатами 19 марта, которые обычно сопровождают и необходимы для продажи, поставки и выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, разрешены до 00:01 по Восточному времени 16 мая 2026 года.