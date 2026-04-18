18 апреля 2026, 15:47

Почему мир до сих пор доверяет доллару: названы три решающие причины

Статус американской валюты подкрепляется тремя факторами, а именно масштабом крупнейшей экономики мира, глубиной рынка и институциональным доверием, к доллару, — написала в аналитической записке Сонал Десаи, директор по инвестициям подразделения компании, специализирующегося на ценных бумагах с фиксированным доходом, сообщает Bloomberg.

Что говорит аналитик

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорит аналитик

Альтернатив, заслуживающих доверия, нет, а на создание институциональной инфраструктуры, необходимой для поддержки такой валюты, потребуются десятилетия, добавила она.

Статус американской валюты подкрепляется тремя факторами: масштабом крупнейшей экономики мира, глубиной рынка и институциональным доверием, написала в аналитической записке Сонал Десаи, директор по инвестициям подразделения компании, специализирующегося на ценных бумагах с фиксированным доходом.

По ее словам, надежных альтернатив нет, а на создание институциональной инфраструктуры, необходимой для поддержки такой валюты, потребуются десятилетия.

Споры о превосходстве доллара разгорелись с новой силой на фоне того, как непоследовательная торговая, геополитическая и фискальная политика президента Дональда Трампа снижает привлекательность американских активов. Некоторые аналитики считают, что евро, золото и цифровые активы могут стать альтернативными резервными активами.

«Зона евро не может создать единый надежный актив в достаточном объеме. Юань используется в условиях контроля за движением капитала и неконвертируем, — написал Десаи, имея в виду юань. — На мой взгляд, реальная конкуренция с долларом США еще впереди».

Десаи отметила, что, согласно данным трехгодичного исследования Банка международных расчетов за 2025 год, на долю доллара приходится 89% внебиржевого валютного оборота. Для сравнения: доля юаня составляет всего 8,5%.

Нынешняя слабость доллара носит циклический, а не структурный характер, пишет Десаи. В реальном выражении, с учетом торговых операций, доллар по-прежнему значительно выше минимумов середины 1990-х и конца 2000-х годов, и некоторое ослабление американца соответствует его статусу мировой резервной валюты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
