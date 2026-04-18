$50 млрд за 50 дней — во столько обошлась мировым рынкам нефти война в Иране

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 апреля 2026, 13:00 Читати українською

$50 млрд за 50 дней — во столько обошлась мировым рынкам нефти война в Иране

За почти 50 дней с начала войны в Иране мировая экономика недополучила сырой нефти на сумму более $50 млрд. Последствия этого кризиса, по оценкам аналитиков и подсчетам Reuters, будут ощущаться месяцы и даже годы.

Что известно

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт после соглашения о прекращении огня, достигнутого в Ливане. В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка по прекращению войны в Иране будет заключена «скоро», хотя точные сроки остаются неясными.

По данным Kpler, с начала кризиса, разразившегося в конце февраля, мировой рынок лишился более 500 млн баррелей нефти и конденсата — это крупнейший сбой в поставках энергоносителей в современной истории.

Чтобы представить масштаб, потеря 500 миллионов баррелей нефти эквивалентна:

  • полной остановке мировой авиации на 10 недель; 
  • прекращению всех автомобильных перевозок в мире на 11 дней; 
  • почти месячному потреблению нефти в США или более чем месячному потреблению для всей Европы; 
  • примерно шестилетнему потреблению топлива для вооруженных сил США; 
  • достаточному количеству топлива для работы всей мировой индустрии морских перевозок в течение примерно четырех месяцев.

Ключевые факты кризиса

Арабские страны Персидского залива в марте теряли около 8 млн баррелей добычи в сутки — это почти равно совокупной добыче Exxon Mobil и Chevron, двух крупнейших нефтяных компаний мира. 

Экспорт авиатоплива из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Омана упал с примерно 19,6 млн баррелей в феврале до всего 4,1 млн баррелей за март и апрель вместе взятые. Этой потери экспорта хватило бы примерно на 20 000 рейсов туда и обратно между аэропортами JFK в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне. 

При средней цене на нефть около $100 за баррель с начала конфликта, эти недостающие объемы представляют собой примерно $50 млрд упущенной выгоды, подсчитал Йоханнес Раубалл, старший аналитик по сырой нефти в Kpler. Эта сумма эквивалентна 1% годового ВВП Германии или примерно всему ВВП таких стран, как Латвия или Эстония.

Полное восстановление может занять годы

Даже несмотря на заявления иранского министра иностранных дел об открытии Ормузского пролива, восстановление добычи и поставок, как ожидается, будет медленным. По данным Kpler, мировые наземные запасы нефти в апреле уже сократились примерно на 45 миллионов баррелей. С конца марта перебои в добыче достигли примерно 12 млн баррелей в сутки.

«Восстановление работы месторождений с тяжелой нефтью в Кувейте и Ираке может занять от четырех до пяти месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению запасов в течение лета», — говорит Раубалл.

Ущерб, нанесенный перерабатывающим мощностям и комплексу СПГ в катарском Рас-Лаффане, означает, что полное восстановление региональной энергетической инфраструктуры может занять годы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
18 апреля 2026, 13:34
#
Кто не доктор всем европейцам и арабам, которые не захотели вместе со Штатами додавить иранскую помойку?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами