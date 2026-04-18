$50 млрд за 50 дней — во столько обошлась мировым рынкам нефти война в Иране

За почти 50 дней с начала войны в Иране мировая экономика недополучила сырой нефти на сумму более $50 млрд. Последствия этого кризиса, по оценкам аналитиков и подсчетам Reuters, будут ощущаться месяцы и даже годы.

Что известно

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт после соглашения о прекращении огня, достигнутого в Ливане. В то же время президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сделка по прекращению войны в Иране будет заключена «скоро», хотя точные сроки остаются неясными.

По данным Kpler, с начала кризиса, разразившегося в конце февраля, мировой рынок лишился более 500 млн баррелей нефти и конденсата — это крупнейший сбой в поставках энергоносителей в современной истории.

Чтобы представить масштаб, потеря 500 миллионов баррелей нефти эквивалентна:

полной остановке мировой авиации на 10 недель;

прекращению всех автомобильных перевозок в мире на 11 дней;

почти месячному потреблению нефти в США или более чем месячному потреблению для всей Европы;

примерно шестилетнему потреблению топлива для вооруженных сил США;

достаточному количеству топлива для работы всей мировой индустрии морских перевозок в течение примерно четырех месяцев.

Ключевые факты кризиса

Арабские страны Персидского залива в марте теряли около 8 млн баррелей добычи в сутки — это почти равно совокупной добыче Exxon Mobil и Chevron, двух крупнейших нефтяных компаний мира.

Экспорт авиатоплива из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Омана упал с примерно 19,6 млн баррелей в феврале до всего 4,1 млн баррелей за март и апрель вместе взятые. Этой потери экспорта хватило бы примерно на 20 000 рейсов туда и обратно между аэропортами JFK в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне.

При средней цене на нефть около $100 за баррель с начала конфликта, эти недостающие объемы представляют собой примерно $50 млрд упущенной выгоды, подсчитал Йоханнес Раубалл, старший аналитик по сырой нефти в Kpler. Эта сумма эквивалентна 1% годового ВВП Германии или примерно всему ВВП таких стран, как Латвия или Эстония.

Полное восстановление может занять годы

Даже несмотря на заявления иранского министра иностранных дел об открытии Ормузского пролива, восстановление добычи и поставок, как ожидается, будет медленным. По данным Kpler, мировые наземные запасы нефти в апреле уже сократились примерно на 45 миллионов баррелей. С конца марта перебои в добыче достигли примерно 12 млн баррелей в сутки.

«Восстановление работы месторождений с тяжелой нефтью в Кувейте и Ираке может занять от четырех до пяти месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению запасов в течение лета», — говорит Раубалл.

Ущерб, нанесенный перерабатывающим мощностям и комплексу СПГ в катарском Рас-Лаффане, означает, что полное восстановление региональной энергетической инфраструктуры может занять годы.