Иран заявил о закрытии Ормузского пролива

В Иране заявили, что Соединенные Штаты нарушили договоренности, поэтому Тегеран закрывает Ормузский пролив. Новую серию «военного контроля» в проливе объявил представитель Центрального штаба иранской полиции «Хатам аль-Анбия». Об этом в соцсети Х сообщает Iran's Today.

Что известно о блокаде

Иранские военные, подконтрольные боевикам КСИР, заявили, что по состоянию на 18 апреля транзит через Ормузский пролив вернулся в прежнее состояние строгого военного контроля. Также было упомянуто о «неоднократных нарушениях со стороны США и пиратстве под видом блокады».

Разблокировка протоки

Исламская Республика Иран объявила о полном возобновлении транзита для торгового флота через стратегически важный Ормузский пролив. Открытие судоходного маршрута является масштабным шагом к ослаблению военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем, который ранее повлек за собой резкий скачок мировых цен на энергоносители.