18 апреля 2026, 14:10 Читати українською

Индийские банки приостановили импорт золота и серебра. В чем причина

Из-за того, что правительство Индии задерживает разрешение на импорт драгоценных металлов, на таможне «застряло» около 5 тонн золота и 8 тонн серебра. В результате индийские банки приостанавливают оформление новых заказов на эти драгметаллы, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Что известно

Обычно в начале каждого финансового года, который в Индии отсчитывается с 1 апреля, Генеральное управление внешней торговли (DGFT) при Министерстве торговли и промышленности издает документ, в котором перечисляет финансовые организации, уполномоченные Резервным банком Индии (RBI) импортировать золото и серебро. Однако срок действия предыдущего распоряжения, изданного в апреле 2025 года, истек, а новое разрешение до сих пор не опубликовано.

Неопределенность в отношении сроков обнародования документа привела к тому, что банки приостановили новые импортные заказы от зарубежных поставщиков. Источники Reuters заявили, что не видят смысла размещать новые заказы, если предыдущие партии не могут быть отгружены.

Как сообщает агентство, снижение спроса на драгоценные металлы в Индии может сократить торговый дефицит страны и укрепить рупию, которая сталкивается с рекордным ослаблением.

Ранее RBI уже принял различные меры по укреплению курса национальной валюты. В частности, регулятор выдвинул инициативу, обязывающую иностранные банки раскрывать информацию о зарубежных рупиевых сделках с производными финансовыми инструментами и предложил государственным нефтеперерабатывающим компаниям покупать доллары через специальную кредитную линию

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
