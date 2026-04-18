18 апреля 2026, 8:30 Читати українською

Гибкость в маяках и новый пересмотр: о чем Свириденко говорила с главой МВФ

Украина заинтересована в продолжении успешного сотрудничества с МВФ. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с директором-распорядительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой в Вашингтоне во время Весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

О чем говорили

Программа МВФ — высокий приоритет украинского Правительства. Ключевые бенчмарки программы приближают нас к ЕС, создавая условия для построения современной, конкурентной и прозрачной экономики европейского образца.

«Договорились, что в условиях полномасштабного вторжения для Украины важно сохранить гибкость в выполнении структурных маяков», — подчеркнула Глава Правительства.

По ее словам, российские атаки на украинские города и энергетику делают сотрудничество с МВФ еще более важным. «Макроэкономическая стабильность — это фундамент нашего сопротивления и поддержки Сил обороны. Большинство доходов бюджета идет на оборону, а международная помощь, которую МВФ помогает нам привлекать, покрывает критические социальные расходы и содержание государства», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Премьер-министр также отметила результаты предыдущей программы сотрудничества с МВФ, ставшей историческим успехом: восемь пересмотров не имела ни одна страна в условиях широкомасштабной войны.

Первый транш в объеме 1,5 млрд долларов по новой четырехлетней программе расширенного финансирования МВФ уже получен в марте. Украинское правительство настроено на то, чтобы эта программа была столь же успешной, несмотря на жестокость продолжающейся российской войны.

Юлия Свириденко проинформировала директора-распорядительницу о совместных с народными депутатами шагах для прохождения первого пересмотра. Верховная Рада приняла законодательство по военному сбору и налогообложению электронных площадок, завершен конкурс на руководителя Государственной таможенной службы.

«Далее готовы работать над дальнейшей детинизацией бизнеса, воплощением реформ и расширением инвестиционной привлекательности Украины. Ждем визита миссии МВФ в Киев в мае», — резюмировала Премьер-министр.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
