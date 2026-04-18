53% британцев хотят обратно в ЕС — опрос

В Великобритании был проведен опрос о поддержке возвращения страны в Европейский Союз. По его результатам, полный возврат в ЕС поддержали 53% британцев. Об этом говорится в исследовании Best for Britain, пишет Guardian.
Что показал опрос?
Исследование показало, что хотя 61% всех избирателей поддерживает нынешний подход правительства к отношениям с ЕС, только 19% сделали это «решительно».
Полный возврат в ЕС поддержали бы 53% всех избирателей, причем поддержка среди избирателей Лейбористской партии составила 83%, среди либерал-демократов — 84%, а среди «зеленых» — 82%. Из избирателей Консервативной партии соответственно подобный шаг поддержали бы 39%, а партии Reform UK — 18%.
Опрос провели к 10-летию Brexit.
Напомним
В 2016 году в Великобритании провели референдум, где большинство граждан (59%) поддержали выход из ЕС. Официально страна вышла из блока 31 января 2020 года.
