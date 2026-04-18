Европа отказывается от WhatsApp и Signal: чиновников переводят в «закрытые» мессенджеры

Европейских чиновников переведут из WhatsApp и Signal на собственные государственные мессенджеры. Правительства стремятся отойти от «платформ, над которыми нет контроля», пишет Politico.

Какие страны удаляют?

Франция, Германия, Польша, Нидерланды, Люксембург и Бельгия уже начали внедрять свои мессенджеры для обмена чувствительной информацией между чиновниками.

Для чего это делают?

Цель — уменьшить использование популярных зашифрованных приложений и перейти на локальные решения под государственным контролем. У НАТО есть свой мессенджер, а Еврокомиссия планирует завершить переход к концу года.

«Наше общение часто происходит через платформы, которые мы не контролируем. В мире, где технологии становятся инструментом власти, это создает риски», — заявила министр цифровых технологий Нидерландов Виллемейн Ардтс.

Кому принадлежат мессенджеры?

WhatsApp принадлежит Meta, а Signal разработала американская некоммерческая организация.