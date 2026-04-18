18 апреля 2026, 10:40 Читати українською

Пенсии выросли, но не для всех: каждый четвертый имеет всего 3,5 тыс. грн.

До 7 236 гривен (около 166 долларов) выросла средняя пенсия в Украине после ежегодной индексации. Это на 14% больше, чем год назад. Несмотря на повышение, почти каждый четвертый пенсионер в Украине по-прежнему получает около 3,5 тысяч гривен в месяц. Однако за год доля людей с самыми низкими пенсиями уменьшилась с 36% до 28%, пишет Опендатабот.

Сколько получают пенсионеры

Больше всего пенсионеров получают от 5 до 10 тысяч гривен — это 3,66 миллиона человек или 36% от общего количества. Средняя пенсия в этой категории — 6 686 гривен, а доля таких пенсионеров увеличилась с 29% до 36%.

Растет и количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен — 1,86 миллиона. Если год назад таких было 15%, то сейчас — уже 19%. В этой группе средняя пенсия достигает 16,5 тысяч гривен.

В то же время постепенно уменьшается доля пенсионеров с выплатами от 4 до 5 тысяч гривен. Сейчас это 1,74 миллиона человек, или 17%, тогда как год назад их было около 20%. Средняя пенсия здесь — примерно 4,5 тысячи гривен.

Где самые высокие пенсии

Самые высокие пенсии традиционно в Киеве — в среднем 9 864 гривны. Самые низкие — в Тернопольской области, где средняя выплата составляет 5 612 гривен. В целом лишь в 8 регионах пенсии дотягивают до среднего уровня или превышают его.

Однако наибольший рост средней пенсии за год зафиксирован в Ровенской (+22%) и Житомирской (+20%) областях.

Стоит отметить, что почти каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать — 2,8 миллиона украинцев. Их средняя пенсия выше и составляет около 7,9 тысячи гривен в месяц.

Всего в Украине сейчас насчитывается 10,05 млн пенсионеров. С января по март 2026 года число пенсионеров сократилось на 116 тысяч. Для сравнения: в среднем Украина теряет около 170 тысяч пенсионеров ежегодно. За четыре года полномасштабной войны количество пенсионеров сократилось на 740 тысяч.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

Qwerty1999
18 апреля 2026, 10:49
Если всю жизнь получать официальную минимальную з/п,
то и пенсия будет не намного выше минимальной.
BigBend
18 апреля 2026, 12:03
Або якщо все життя працювати лише в СССР, а потім чомусь чекати пенсії від України.
