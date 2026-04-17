Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена повысить предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию для небытовых потребителей. Новые максимальные и минимальные тарифы на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынках планируется ввести в действие с 1 мая 2026 года. Об этом сообщает ExPro 17 апреля.
НКРЭКУ планирует повысить предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 мая
По итогам открытого обсуждения, состоявшегося 17 апреля, Департамент энергорынка предложил отменить дифференциацию по часам и установить единые предельные цены на сутки:
- На рынке «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальный предел составит 15 000 грн/МВт·ч, а минимальный — 10 грн/МВт·ч.
- На балансирующем рынке (специальном сегменте для компенсации непредвиденных отклонений) предлагается повысить максимальную предельную цену до 17 000 грн/МВт·ч, а минимальную зафиксировать на уровне 0,01 грн/МВт·ч.
Указанные цифры пока не являются окончательным решением. В ближайшее время проект соответствующего постановления будет вынесен на заседание регулятора. Вероятно, окончательное утверждение новых предельных цен состоится уже на следующей неделе.
Источник: Минфин
