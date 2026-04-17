17 апреля 2026, 19:16 Читати українською

Банки прогнозируют приток депозитов

Банковский сектор Украины готовится к притоку клиентских средств: финансовые учреждения ожидают одновременного увеличения объемов и стоимости депозитов как от населения, так и от бизнеса. Несмотря на общее сокращение финансирования в начале года, рынок рассчитывает на устойчивый рост срочных вкладов и наращивание капитала благодаря доходности. Об этом свидетельствует опрос о банковском финансировании, проведенный Национальным банком Украины.

Итоги первого квартала

По результатам опроса, в первом квартале 2026 года (как и за аналогичный период прошлого года) общий объем банковских обязательств сократился. Большинство финансовых учреждений зафиксировало отток средств со счетов корпоративных клиентов. В то же время объем депозитов домохозяйств продемонстрировал незначительный рост. Намерения банков привлекать средства населения поддерживались регуляторными требованиями Национального банка и привлекательной стоимостью такого финансирования. Что касается бизнеса, то регуляторные нормы также стимулировали банки к привлечению корпоративных депозитов, однако этот процесс тормозился более высокой стоимостью привлечений и общим сокращением предложения свободных средств со стороны самих клиентов.

Средняя стоимость банковских обязательств по итогам квартала выросла. В первую очередь это коснулось средств рядовых граждан, которые стали дороже для банков. Зато стоимость привлечённых средств от бизнеса несколько снизилась. Впервые с третьего квартала 2024 года (то есть за полтора года) финансовые учреждения зафиксировали увеличение доли финансирования в иностранной валюте.

Особая ситуация сложилась в сегменте оптового финансирования, в который входят выпуски облигаций, кредиты международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, а также долгосрочное рефинансирование. Его объемы росли преимущественно у отдельных крупных игроков рынка, а стоимость таких заимствований осталась без изменений.
Прогнозы на апрель-июнь: приток ликвидности и более высокие ставки

Во втором квартале банковский сектор ожидает смену тренда: прогнозируется общее увеличение объема обязательств. По оценкам респондентов, будут расти привлечения как от населения, так и от бизнеса. Вместе с этим банкиры готовятся к общему повышению стоимости заимствований. Ожидается, что процентные ставки по депозитам для обеих ключевых категорий клиентов (корпораций и домохозяйств) вырастут, тогда как цена оптовых средств вновь останется стабильной. Что касается валютных вкладов, банкиры прогнозируют снижение их доли в общей структуре в апреле-июне. Кроме того, срочность депозитов (срок привлечения) растет уже четвертый квартал подряд, и финучреждения уверены, что эта тенденция продлится как минимум следующие 12 месяцев.

Почти треть опрошенных банков (по размеру активов) также рассчитывает на привлечение оптового финансирования во втором квартале. В целом выросла доля респондентов, намеревающихся получить такие средства в течение года. Банки рассчитывают на поступление финансирования для проектов восстановления со стороны структур Европейского Союза и МФО. Привлечение оптовых ресурсов также диктуется намерением согласовать срочность активов и обязательств, необходимостью увеличения объема баланса, заинтересованностью инвесторов и другими неценовыми факторами.

Состояние капитала: рекордные прибыли и планы акционеров

В первом квартале представители банков, контролирующих две трети активов системы, сообщили о росте общего объема собственного капитала за последние 12 месяцев. Рынок ожидает сохранения этой тенденции и в течение следующего года (со второго квартала 2026 года по первый квартал 2027 года). Главным фактором наращивания капитала, начиная еще с третьего квартала 2022 года, банки называют свою прибыльность. В то же время дальнейшее повышение объема капитала сдерживалось изменениями регуляторных требований, макроэкономическими условиями, решениями относительно риск-аппетита и планами роста финучреждений.

При этом банки, владеющие 17% активов системы, сообщили о намерении акционеров дополнительно увеличить объемы капитала в течение ближайших 12 месяцев. Отдельным показателем стало снижение стоимости капитала за последний год (это зафиксировано впервые с конца 2024 года). Банкиры ожидают, что капитал будет дешеветь и в будущем.

kadaad1988
17 апреля 2026, 19:50
#
Надейся и жди, вся жизнь впереди!!!
