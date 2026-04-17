Цены на электроэнергию для бизнеса могут вырасти: регулятор готовит повышение прайс-кепов с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует пересмотреть предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Соответствующее предложение Департамент энергорынка представил по результатам состоявшихся 17 апреля обсуждений. Об этом сообщает ExPro.

Новые ценовые границы

Согласно проекту, с 1 мая 2026 г. предельные цены на рынке «на сутки вперед» (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) могут возрасти до следующих значений:

Максимальная цена: 15 000,00 грн/МВт·час (на все часы суток).

Минимальная цена: 10,00 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке предлагается установить еще более высокий «верхний» порог:

Максимальная цена: 17 000,00 грн/МВт·час.

Минимальная цена: 0,01 грн/МВт·час.

Когда ждать решения?

По данным аналитиков ExPro, сейчас это только предложение профильного департамента. Окончательный проект постановления должен быть вынесен на официальное заседание Комиссии в ближайшее время. Ожидается, что регулятор утвердит новые прайс-кепы на следующей неделе.