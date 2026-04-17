НБУ определил курсы валют на понедельник, 20 апреля. Официальный курс евро уже в третий раз за неделю обновляет исторический максимум. Доллар также растет. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Евро продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник
Курс доллара
На понедельник НБУ установил следующий курс доллара: 43,89 грн. Это на 25 копеек больше, чем в пятницу (43,64).
Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке 51,77 грн, что на 35 копеек больше, чем в пятницу (51,42). Таким образом, евро обновил свой исторический рекорд. С начала апреля эта валюта в Украине подорожала на 1 гривну 27 копеек.
Другие валюты
Польский злотый: 12,12 грн
Британский фунт: 59,11 грн
Швейцарский франк: 55,70 грн.
Источник: Минфин
