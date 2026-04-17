По состоянию на 17 апреля на украинском рынке горючего наблюдается незначительное снижение стоимости большинства видов нефтепродуктов. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 17 апреля: дизель и бензин А-95 продолжают дешеветь
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Средние цены на горючее
- Дизельное топливо продемонстрировало ощутимое снижение — средняя цена упала на 14 копеек и составляет 91,25 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 11 копеек, зафиксировавшись на отметке 73,01 грн/л.
- Автогаз продолжает медленное движение вниз: минус 4 копейки в сутки, средняя стоимость — 49,13 грн/л.
- Бензин А-92 остается стабильным — его цена не изменилась и составляет 67,34 грн/л.
- Бензин А-95 премиум стал единственной позицией, показавшей символический рост на 1 копейку — до 76,59 грн/л.
Цены АЗС на топливо и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии