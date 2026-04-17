17 апреля 2026, 14:13 Читати українською

Бывший министр финансов США предупреждает о возможном обвале рынка гособлигаций

Бывший министр финансов США Генри Полсон предупредил о риске падения спроса на американские государственные облигации из-за роста долговой нагрузки страны и призвал власти разработать план экстренного реагирования. В случае наступления такого кризиса его последствия будут разрушительными, а инструментов для спасения экономики окажется значительно меньше, чем во время финансового краха прошлых десятилетий. Об этом сообщает Bloomberg.

Риски «долговой спирали» и истощения резервов

Генри Полсон подчеркнул необходимость наличия краткосрочного целевого плана на случай непредвиденных обстоятельств, который можно будет мгновенно применить, когда экономика «упрется в стену».

Главная угроза заключается в потенциальном коллапсе рынка казначейских облигаций США (Treasuries) — государственных долговых бумаг, общий объем которых в настоящее время составляет 31 триллион долларов. Эксперты по бюджетным вопросам годами предупреждают о риске так называемой «долговой петли». Этот механизм работает так: из-за опасений по поводу огромного государственного долга инвесторы начинают требовать более высокой доходности (больших процентов) по облигациям. Это автоматически увеличивает расходы правительства на выплату процентов, что, в свою очередь, еще больше увеличивает бюджетный дефицит. В худшем сценарии, если Министерство финансов не сможет привлечь достаточно средств для выплат, Федеральная резервная система будет вынуждена стать экстренным и единственным покупателем этих бумаг. По словам Полсона, когда цены на гособлигации падают, а процентные ставки стремительно растут при наличии единственного покупателя в лице ФРС, это создает крайне опасную ситуацию.

Полсон сравнил гипотетический долговой крах с финансовым кризисом, с которым он боролся на посту министра два десятилетия назад. По его словам, какой бы плохой ни была ситуация тогда, у правительства были финансовые возможности (фискальные резервы) для устранения последствий кредитного коллапса частного сектора. В случае же кризиса государственного долга таких инструментов уже не будет.

Экономика США на фоне глобальных вызовов

Оценивая текущую геополитическую обстановку, бывший министр отметил, что в краткосрочной перспективе США способны пережить экономические последствия войны в Иране легче, чем любая другая страна. Что касается глобальной конкуренции с Китаем, Полсон также выразил уверенность в американских позициях, подчеркнув, что Пекин сталкивается со значительно более серьезными экономическими вызовами. США, по его словам, обладают крупнейшей, наиболее инновационной и диверсифицированной экономикой с прибыльными компаниями, энергетической независимостью и безопасным географическим окружением.

Тем не менее, главными внутренними вызовами для Вашингтона остаются государственный долг, бюджетный дефицит и политическая поляризация. Полсон признал, что в настоящее время внимание политиков сосредоточено на ситуации в Украине и Иране, но призвал не забывать о проблеме дефицита.

Исторический контекст кризиса 2008 года

Генри Полсон возглавлял Министерство финансов США в 2006—2009 годах и был одним из главных архитекторов преодоления последствий ипотечного и финансового кризиса 2008 года. Именно под его руководством была разработана программа TARP (Troubled Asset Relief Program), в рамках которой американское правительство выделило сотни миллиардов долларов налогоплательщиков на выкуп проблемных активов у крупнейших банков и корпораций (например, AIG и Citigroup), чтобы спасти их от банкротства. Нынешнее заявление Полсона фиксирует кардинальное изменение парадигмы: если шестнадцать лет назад государство выступало «спасательным кругом» для частного сектора благодаря низкой долговой нагрузке, то теперь источником системного риска становятся сами государственные финансы.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфина»

Новости по теме
Все новости
