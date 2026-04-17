OnlyFans продает до 20% акций за $3 млрд и открывает собственный банк

OnlyFans находится на заключительной стадии переговоров о продаже менее 20 % своих акций инвестиционному фонду Architect Capital из Сан-Франциско. Сделка, оценивающая компанию в более чем 3 миллиарда долларов , станет первым привлечением внешнего капитала после смерти основателя платформы Леонида Радвинского в конце марта. Об этом сообщает Financial Times.

Изменение формы сделки и структура собственности

Ожидается, что соглашения могут быть подписаны уже в следующем месяце, хотя, по словам трёх источников, знакомых с ситуацией, в последний момент ещё могут возникнуть препятствия. После завершения сделки контроль над OnlyFans останется у семейного траста Радвинских, которым сейчас руководит вдова основателя Кэти. Это ключевое отличие от предыдущих обсуждений: в конце прошлого года издание Wall Street Journal сообщало, что Architect Capital вел эксклюзивные переговоры о покупке мажоритарного (контрольного) пакета акций. Тогда компанию оценивали в более чем 5 миллиардов долларов. Решение продать только миноритарную долю без передачи контроля привело к снижению оценочной стоимости платформы до нынешних 3 миллиардов.

Для финансирования этой покупки Architect Capital использует структуру специального назначения (SPV) — механизм, позволяющий фонду привлекать средства других соинвесторов, не затрачивая исключительно собственный капитал. Ранее платформой также интересовались другие покупатели, в частности лос-анджелесская компания Forest Road Company, которую поддерживают британские миллиардеры Дэвид и Саймон Рубени. Продвижение переговоров с Architect Capital свидетельствует о том, что другие претенденты либо выбыли из процесса, либо их участие отложено для возможных будущих раундов продажи акций.

Наследие Радвинского и управление платформой

Украинско-американский предприниматель Леонид Радвинский приобрел компанию Fenix International, являющуюся оператором OnlyFans, в 2018 году. За время его руководства нишевый проект превратился в один из самых успешных технологических стартапов Великобритании и ведущую глобальную платформу в индустрии контента для взрослых. После того, как 43-летний Радвинский скончался от рака, управление акциями перешло к семейному трасту, а его жена Кэти возглавила процесс продажи.

Попытки привлечь внешние инвестиции в OnlyFans предпринимались неоднократно, но постоянно приостанавливались, а в последнее время усложнились из-за болезни и смерти владельца. По словам источника, близкого к переговорам, нынешнее соглашение рассматривается не просто как привлечение денег, а как шаг для обеспечения большей стабильности бизнеса, который остается чрезвычайно прибыльным в условиях смены руководства.

Финансовые показатели и новые продукты

OnlyFans — одна из самых прибыльных частных технологических компаний в мире. За последний отчетный год пользователи потратили на платформе 7,2 миллиарда долларов — эти средства состоят из оплаты подписок на авторов, чаевых и платежей за выполнение специальных запросов. Благодаря концентрированной структуре собственности в прошлом году компания выплатила рекордные 701 миллион долларов дивидендов, которые поступили семье Радвинского.

Основу бизнес-модели платформы составляет контент для взрослых, что позволяет секс-работникам зарабатывать без посредников. Несмотря на расширение в другие ниши, такие как фитнес, кулинария и музыка, контент для взрослых остается основным источником дохода.

В рамках нового соглашения OnlyFans планирует совместно с Architect Capital разработать собственные финансовые сервисы для своих авторов. Поскольку традиционные банки часто ограничивают или отказывают в обслуживании представителям индустрии для взрослых, платформа намерена предложить им платежные карты, банковские услуги и инструменты для сглаживания доходов (распределения неравномерных заработков). Это позволит компании создать новый источник прибыли, выходящий за пределы привычных комиссий с транзакций.