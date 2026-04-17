В Украине задержали хакера, который похитил более $100 млн в США и Европе

Правоохранители совместно с международными партнерами провели масштабную спецоперацию в Закарпатье, задержав участника международного киберсиндиката. Злоумышленник, чьи махинации нанесли ущерб США и Европе более чем на $100 млн, годами скрывался под вымышленным именем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Подробности

Фигурант являлся частью мощной сети хакеров. Преступники использовали вредоносное ПО для похищения корпоративной информации и личных данных, после чего потребовали выкуп за их возвращение. Когда ФБР объявило мужчину в международный розыск, он оформил фиктивные документы о собственной смерти.

Похоронив себя за бумагами, аферист начал новую жизнь в Украине, используя поддельные документы.

Легализация миллионов: крипта и недвижимость

Вместе с родственниками и двумя сообщниками хакер отмывал деньги, покупая элитное имущество. Правоохранители обнаружили огромную разницу между официальными доходами семьи и стоимостью их активов — разрыв составил десятки миллионов гривен.

Во время обысков в Ужгороде и других городах были изъяты:

$8,3 млн в криптовалюте;

$1 млн наличными;

Кроме того, наложен арест на имущество стоимостью 80 млн грн.

Задержание

Злоумышленник был задержан в доме родственника в Ужгороде. Следователи ДБР уже вручили ему подозрение за подделку документов и легализацию имущества, полученного преступным путем (ст. 358 и ст. 209 УК). Двое его подельников также получили подозрения. Все фигуранты находятся под стражей.