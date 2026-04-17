Гривна под давлением: аналитики прогнозируют девальвацию до 45,5 за доллар

Украинский валютный рынок сталкивается с повышенным спросом на иностранную валюту со стороны аграриев, в то время как на мировых площадках доллар ослабевает из-за геополитической нестабильности. Несмотря на активное вмешательство Нацбанка и стабилизацию наличного сектора, экономика продолжает зависеть от внешнего кредитования, что формирует девальвационные ожидания. Об этом сообщают аналитики КИТ Group.

Влияние Ближнего Востока и решения мировых центральных банков

Мировая экономика переживает потрясения из-за военного конфликта на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана. Хотя надежды на переговоры между Вашингтоном и Тегераном несколько успокоили рынок — цена на нефть марки Brent упала со 108 до 95 долларов за баррель — Международное энергетическое агентство (МЭА) зафиксировало в марте беспрецедентное в истории падение мировых поставок нефти. Они сократились на 10,1 млн баррелей в день (до уровня 97 млн баррелей). На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2026 году с 3,3% до 3,1%.

Из-за геополитической нестабильности доллар потерял 2,2% своей стоимости по отношению к корзине ключевых мировых валют (согласно индексу DXY). Финансовые рынки оценивают в 99% вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) в конце апреля сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,5−3,75%. Руководство ФРС выжидает последствий иранского кризиса. Ситуацию осложняет истечение полномочий главы регулятора Джерома Пауэлла в мае и попытки давления со стороны администрации Дональда Трампа по стимулированию экономики путем снижения ставок.

В то же время в Европе растет инфляция из-за подорожания энергоносителей. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявляет о неопределенности последствий войны, однако рынок ожидает повышения европейских ставок уже летом. Это подтолкнуло курс пары евро/доллар: с 1,1520 в конце марта он вырос до 1,1786 в апреле.

Внутренний рынок: спрос на топливо и ожидание траншей

В Украине спрос на валюту стабильно превышает предложение. Главная причина — импортеры, закупающие дорогое топливо для активной фазы посевной кампании. Чтобы не допустить резкого обесценивания гривны (и превышения психологической отметки в 44 грн/долл.), Национальный банк Украины активно продает резервы. В марте объем интервенций НБУ составил более 4,4 млрд долларов (против 2,99 млрд в феврале), а в период с 6 по 10 апреля — 765,87 млн долларов. Благодаря этому официальный курс доллара с начала апреля укрепился с 43,91 до 43,51 грн/долл., а котировки на межбанковском рынке снизились с 43,85 до 43,44−43,5 грн/долл.

На наличном рынке мартовский ажиотаж, когда население приобрело рекордные 2,39 млрд долларов (чистая покупка составила 968 млн долларов), полностью улегся. Сейчас дефицита банкнот нет. Доллар покупают в коридоре 43,10−43,35 грн (в начале месяца было 43,40−43,60 грн), а продают по 43,7−43,8 грн (против 43,99−44,15 грн в начале апреля). Разница между курсом покупки и продажи (спред) сузилась до 0,3−0,55 грн/долл.

Официальный курс евро с начала апреля вырос с 50,45 до 51,27 грн/евро. В обменных пунктах наличный евро покупают по 50,85−51,0 грн (против 50,0−50,7 грн ранее), а продают по 51,5−51,8 грн (ранее 51,0−51,2 грн). При этом спреды по евро расширились до 0,5−1 грн на фоне общемировой неопределенности.

В целом же макроэкономическая стабильность Украины в значительной степени зависит от двух источников финансирования. В июне ожидается пересмотр программы МВФ, что позволит получить транш в размере 686 млн долларов. Кроме того, новый премьер Венгрии Петер Мадяр пообещал разблокировать кредит от ЕС на 90 млрд евро, как только возобновится поставка нефти по трубопроводу из Украины. Согласно заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, ремонтные работы должны завершиться в конце апреля.

Прогнозы

Аналитики дают следующие ориентиры по курсу валют:

Доллар США: в перспективе 1−2 недель ожидаются колебания в диапазоне 43,70−44,20 грн/долл. Прогноз на 2−3 месяца составляет 44,20−44,85 грн/долл. Долгосрочный базовый сценарий (6+ месяцев) предполагает девальвацию гривны до 44,5−45,5 грн/долл. на фоне внутреннего давления и ожидания внешней помощи.

Евро: в ближайшие 2−4 недели курс будет держаться на уровне 51,0−51,90 грн/евро. В среднесрочной перспективе возможен рост до 52,5 грн/евро, а в перспективе от полугода — закрепление в коридоре 52,80−53,60 грн/евро.

Эксперты советуют инвесторам держать от 40% до 70% сбережений в долларах США, ведь он остается базовым защитным активом. Для дополнительной диверсификации портфеля стоит обратить внимание на евро, британский фунт стерлингов, швейцарский франк и польский злотый. Если НБУ прибегнет к повышению учетной ставки, 10−15% средств целесообразно перевести в гривневые инструменты — краткосрочные депозиты или облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).