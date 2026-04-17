Цены на нефть падают на фоне возможных переговоров между США и Ираном

Мировые цены на нефть упали в пятницу, 17 апреля, на фоне ожиданий возможных переговоров между США и Ираном, которые могут приблизить завершение конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором стало вступление в силу 10-дневного перемирия между Израилем и Ливаном, сообщает Reuters.

Динамика цен

По состоянию на 10:07 фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,61% — до $98,78 за баррель.

Американская нефть WTI потеряла 0,94% и торговалась на уровне $93,8 за баррель, частично скорректировав рост предыдущей сессии.

Переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут провести переговоры уже в ближайшие выходные. По его словам, Иран предложил не владеть ядерным оружием более 20 лет.

«Посмотрим, как все сложится, но, на мой взгляд, мы очень близки к заключению соглашения с Ираном», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Конфликт, приведший к блокированию Ормузского пролива в течение семи недель, оказал существенное влияние на глобальный рынок, ограничив около пятой части мировых поставок нефти.

В то же время, по данным источников, переговорщики США и Ирана пока снизили ожидания полноценного мирного соглашения и рассматривают возможность временного меморандума, чтобы избежать эскалации.

Аналитики ING оценивают, что из-за закрытия пролива были нарушены поставки примерно 13 млн баррелей нефти в сутки.

Напомним

В марте цены на нефть выросли примерно на 50%, после чего недавно опустились ниже $100 за баррель и в течение последней недели удерживаются в диапазоне около $90.