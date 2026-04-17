Акции Netflix упали на 9% на фоне неутешительных прогнозов

Компания Netflix отчиталась о финансовых результатах за первый квартал, которые превзошли ожидания рынка, однако слабые прогнозы относительно будущей прибыли вызвали падение стоимости акций почти на 9%. Об этом сообщает Bloomberg.

Противоречивые финансовые результаты и прогнозы

За первые три месяца года выручка Netflix выросла на 16% и достигла 12,3 млрд долларов, что превзошло предыдущие оценки аналитиков (12,2 млрд долларов). Чистая прибыль на одну акцию составила 1,23 доллара против прогнозируемых 76 центов. Такой существенный скачок в значительной степени обеспечила компенсация за расторжение соглашения в размере 2,8 млрд долларов, которую Netflix получила от компании Paramount.

Несмотря на успешный старт, инвесторов разочаровали целевые показатели на текущий, второй квартал. Netflix прогнозирует прибыль на уровне 78 центов за акцию и общий доход в 12,57 млрд долларов. Обе цифры оказались ниже ожиданий Уолл-стрит, которые составляли 84 цента и 12,64 млрд долларов соответственно. Компания объясняет это намерением существенно увеличить расходы на создание новых шоу и фильмов до конца текущего года. По словам генерального директора инвестиционной компании Gerber Kawasaki Росса Гербера, рынок ожидал улучшения прогнозов на весь год, и отсутствие таких корректировок вызвало распродажу акций.

Последствия борьбы за Warner Bros. и обновление стратегии

Этот квартальный отчет стал первым с тех пор, как в феврале Netflix отказалась от намерения приобрести медиахолдинг Warner Bros. Discovery. В итоге Warner Bros. досталась Paramount Skydance Corp. за 110 млрд долларов. Сейчас эта сделка проходит проверку регулирующими органами в США и Европе и сталкивается с жесткой критикой со стороны Голливуда. Во время длительных переговоров акции Netflix находились под давлением: инвесторы опасались долговой нагрузки от потенциальной сделки и расценивали этот шаг как признак исчерпания внутренних идей компании.

Руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс в письме к акционерам подчеркнули, что Warner Bros. стала бы «отличным катализатором» их стратегии, но только при условии правильной цены. Сарандос добавил, что процесс торгов дал им большой опыт в заключении сделок, а выход из борьбы доказывает финансовую дисциплину компании в отношении слияний и поглощений.

Согласно отчету, уровень удержания клиентов улучшился во всех регионах. Руководство сосредоточило внимание на трех приоритетах: создании качественного контента, внедрении новых технологий и увеличении дохода от пользователей. Для выполнения последней задачи Netflix в марте повысила цену на свой стандартный тариф без рекламы на 2 доллара, установив ее на уровне 20 долларов в месяц.

Компания также планирует расширять спортивные трансляции по всему миру: после успеха трансляции турнира World Baseball Classic, который принес рекордный прирост подписчиков в Японии, ведутся переговоры о партнерстве с Национальной футбольной лигой США (NFL). Помимо сериалов и фильмов, Netflix продолжает инвестировать в видеоигры и подкасты, а к концу этого месяца готовит обновление мобильного приложения, где появится вертикальная лента для более удобного поиска видео. Отдельно сообщается, что вознаграждение соруководителей компании за прошлый год снизилось: Тед Сарандос заработал 53,9 млн долларов, а Грег Питерс — 53,2 млн долларов.