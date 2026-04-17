В пятницу, 17 апреля, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс на пятницу: доллар в банках подорожал на 20 копеек, евро — на 18 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро прибавил 4 копейки в покупке и 8 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,47−44,05 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,75−43,79, евро — 51,40−51,60 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 43,81−43,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,59−51,64 грн/евро.
Источник: Минфин
