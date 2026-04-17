НКЦБФР ограничила операции с еврооблигациями Украины во время военного положения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) приняла решение о введении дополнительных ограничений на операции с облигациями внешнего государственного займа (ОЗГП) на период военного положения.

Теперь купля-продажа еврооблигаций Украины будет осуществляться исключительно по принципу «поставка против оплаты» через центрального контрагента. Кроме того, проведение депозитарными учреждениями операций по переходу прав собственности на ОЗДП потребует распоряжения или уведомления Национального банка Украины.

Соответствующее решение комиссия приняла в четверг. Оно вступит в силу через 30 календарных дней с момента официального обнародования.

Также документ предусматривает запрет на списание и другие операции, приводящие к выводу ОЗДП из депозитарного учета.

Инвестиционные фирмы должны привести уже заключенные, но невыполненные договоры, в частности РЕПО и договоры мены, в соответствии с новыми требованиями.

Кого это не касается?

В то же время, эти ограничения не распространяются на договоры, стороной которых являются банки, действующие от своего имени и за свой счет.

Ранее Национальный банк Украины при поддержке МВФ призвал усилить контроль над операциями с иностранными ценными бумагами и валютными государственными облигациями, указывая на риски использования таких инструментов для вывода валюты за границу.

Масштаб рынка ОЗГП остается значительно меньше внутреннего рынка ОВГЗ. По данным Расчетного центра, за неделю 6−10 апреля было проведено лишь 106 сделок с евробондами на сумму 513,2 млн грн, тогда как внутренние облигации (ОВГЗ) показали оборот в 34 млрд грн (15,97 тыс. сделок).