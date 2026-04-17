17 апреля 2026, 9:35 Читати українською

Европа может остаться без авиатоплива уже через шесть недель — МЭА

Запасы авиационного горючего в Европе могут иссякнуть уже в течение следующих шести недель. Об этом в интервью Associated Press заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, комментируя последствия блокады Ормузского пролива, сообщает CNBC.

Фото: pixabay

Масштабы энергетического коллапса

«Это будет самый большой энергетический кризис, с которым мы когда-либо сталкивались», — отметил Бироль.

Он подчеркнул, что блокада Ормузского пролива будет иметь серьезные последствия для мировой экономики, в частности для темпов роста и инфляции.

Бироль предупредил, что потери поставок нефти в апреле будут вдвое больше, чем в марте. Во многих странах может начаться рационирование энергии (ввод лимитов).

Это будет удар по авиакомпаниям, поскольку авиаперевозки приносят европейской экономике около 851 евро млрд ежегодно и обеспечивают 14 млн рабочих мест. Нехватка горючего ставит под угрозу пик летнего туристического сезона.

Лоукостер EasyJet уже сообщил, что только в марте дополнительные расходы на топливо составили 25 млн. фунтов стерлингов ($34 млн.). Спрос на билеты на конец года упал на 2% по сравнению с 2025 годом.

Аналитики Rystad Energy и ING подтверждают, что Европа срочно нуждается в альтернативных источниках поставок. Однако быстрая замена таких объемов горючего пока технически невозможна. Кроме авиакеросина, ожидается резкое подорожание бензина, газа и электроэнергии.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 4

Exba
17 апреля 2026, 9:55
Будем возрождать парусный и гребной флот
TAN72
17 апреля 2026, 10:57
Пора задуматься об альтернативе нефти.
youknow
17 апреля 2026, 11:40
Все давно існує, просто комусь це поки не вигідно.
youknow
17 апреля 2026, 11:43
Просто скоротять кількість авіасполучень та зросте їх вартість. це все що станеться.
