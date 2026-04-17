17 апреля 2026, 9:03

Доллар остается основным, но роль евро растет — НБУ

Национальный банк Украины продолжает реализовывать стратегию «конструктивной неопределенности», постепенно усиливая роль евро, однако доллар США все еще сохраняет статус основной курсообразующей валюты. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский.

Доллар как «безопасная гавань» и основа курса

По словам представителя регулятора, вопреки глобальным колебаниям пары евро/доллар, украинский рынок ориентируется именно на американскую валюту.

НБУ рассчитывает курс гривны по отношению к доллару на основе рыночных торгов и именно на этом направлении сглаживает чрезмерные колебания. Курс к другим валютам, в частности евро, производен (рассчитывается через кросс-курсы).

Хотя в импорте товаров евро и доллар почти сравнялись в объемах, украинский экспорт в основном остается сырьевым. Поскольку расчеты за сырье в мире ведутся в долларах, валюта продолжает доминировать в Украине.

Путь к евроинтеграции

В то же время, НБУ подтверждает стратегический курс на переход к евро как основной курсообразующей валюты в будущем. Это отвечает евроинтеграционным стремлениям Украины, однако процесс будет постепенным.

Игра в опережение: что такое «конструктивная неоднозначность»?

Лепушинский объяснил, почему НБУ сознательно делает траекторию курса непредсказуемой. Если курс двигается только в одну сторону (например, постоянно растет), это стимулирует ажиотажный спрос: люди покупают сегодня, чтобы не переплачивать завтра.

По его словам, рынок должен понимать, что курс может как увеличиться, так и упасть. Когда есть риск «купить и проиграть», избыточный спрос исчезает. НБУ стал меньше влиять на рынок. Доля операций без участия регулятора выросла до 53% (против менее 30% до перехода на гибкий курс).

Регулятор сознательно публикует данные об интервенциях всего раз в неделю. Это усложняет прогнозирование для аналитиков, но помогает НБУ поддерживать ту самую «неоднозначность», которая удерживает рынок от панических настроений и позволяет ему развиваться естественным путем.

Роман Мирончук
