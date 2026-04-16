Вступительная кампания-2026: повышение проходных баллов и другие новации

О ключевых изменениях в НМТ этого года

Тест в целом похож на прошлогодний. Среди существенных изменений — дополнительные баллы к конкурсному баллу за успешное прохождение нулевого курса (подготовка к НМТ на базе университетов, введённая в конце прошлого года). Нововведение касается специальностей, на которые традиционно наблюдается недобор и которые получают особую поддержку государства. Существует соответствующий перечень — в основном это естественно-научные и инженерно-технические направления. При этом такие баллы не позволят абитуриентам, не прошедшим тестирование успешно, участвовать в конкурсном отборе, поскольку они начисляются только к уже полученным результатам.

Должен быть принят отдельный документ, который будет регулировать такие курсы. Пока его нет, официальные разъяснения ограничены. В целом идея заключается в поддержке поступающих на определённые специальности, которые проходят нулевой курс в том университете, где планируют учиться. Это не универсальная норма, а фактически инструмент поиска абитуриентов самими университетами.

Поскольку нулевой курс будет иметь официальный статус, перечень обязательных предметов, определённую продолжительность обучения и требования к структуре и содержанию, он будет отличаться от обычных подготовительных курсов, которые никуда не исчезли. Многие университеты продолжают их предлагать, часто с акцентом на отдельные дисциплины, например математику в инженерных вузах. Нулевой курс же предполагает именно подготовку к НМТ и не будет оторван от экзаменационной программы.

Ещё одно важное изменение — для творческих специальностей предлагается снизить коэффициент для всех предметов НМТ. Если в прошлом году он составлял 0,1, то в новом порядке предлагается 0,075. Это означает, что при расчёте конкурсного балла обязательные предметы (математика, украинский язык, история Украины и предмет по выбору) будут иметь меньший вес. Проще говоря, для поступающих на творческие специальности решающим станет творческий конкурс, а прохождение тестирования будет означать лишь выполнение базового требования — подтверждение минимального уровня подготовки.

О предложении повысить пороговый балл

Порядок разрабатывает Министерство образования и науки Украины, а не Украинский центр оценивания качества образования. Идея министерства — отсечь часть совсем неподготовленных участников.

Для оценки влияния можно использовать данные за 2025 год. Модель тестирования в предыдущие два года не менялась, поэтому показатели на 2026 год будут сопоставимыми.

По украинскому языку и истории Украины доля участников, не сдавших тесты, составила 0,4% и 0,16% соответственно — это 1148 и 463 человека. В целом хотя бы один предмет не сдали 39,5 тыс. участников, или 13,5%.

Если повысить порог: с 7 до 8 по украинскому языку и с 8 до 9 по истории, то не преодолели бы порог 2320 участников по украинскому языку и 1138 — по истории. Общая доля тех, кто получил бы хотя бы один неудовлетворительный результат, составила бы 13,9%. На выборке в 300 тысяч это увеличение менее чем на один процентный пункт.

Таким образом, влияние повышения пороговых баллов будет минимальным. При этом с учётом того, какая доля участников преодолевает пороги по этим предметам, даже недостаточно подготовленные абитуриенты сохраняют возможность поступления.

Кроме того, общее количество тестовых баллов по украинскому языку и истории Украины велико, поскольку сами тесты длиннее по сравнению с другими предметами. Поэтому вероятность случайно не набрать проходной балл крайне низка.

В то же время, например, по математике повысить порог было бы значительно сложнее, поскольку большинство неудовлетворительных результатов связано именно с этим предметом.

О выборе четвёртого предмета

Для многих абитуриентов конкурсный балл оказался ниже ожидаемого, поскольку они не до конца понимали новую систему расчёта. Часто в качестве четвёртого предмета выбирали не тот, который связан с будущей специальностью, а тот, который казался более лёгким. Например, для поступления на медицинские специальности выбирали английский язык, что в итоге снижало конкурсный балл. При выборе биологии результат был бы выше.

Четвёртый предмет остаётся универсальным — с любым набором можно претендовать на разные специальности. Однако если предмет не связан с выбранным направлением, это может снизить шансы на поступление.

В системе регистрации была возможность изменить четвёртый предмет до окончания регистрации, и это сохраняется. Рекомендуется использовать бесплатные конвертеры перевода баллов из шкалы 100−200 в конкурсный балл. Например, онлайн-ресурс Abitly, созданный студентами, позволяет моделировать конкурсный балл по разным специальностям.

Если разница между ожидаемыми баллами по двум предметам невелика, выгоднее выбирать тот, который имеет более высокий коэффициент для выбранной специальности.

Для некоторых специальностей несколько профильных предметов имеют одинаковый коэффициент. В других случаях разница может быть существенной: например, 0,4 против 0,2 или 0,5 против 0,2. Для инженерных направлений важны физика и химия, для лингвистических — литература и иностранные языки.

Если внимательно проанализировать требования, то для специальностей, где ключевую роль играет один из обязательных предметов, четвёртый не оказывает значительного влияния. Там же, где он является определяющим, его выбор критичен.