Тайвань обогнал Великобританию по объему фондового рынка

Общая рыночная капитализация тайваньских акций по состоянию на среду, 15 апреля, достигла $4,14 трлн, превысив показатель Великобритании в $4,09 трлн, сообщает Bloomberg. Таким образом Тайвань занял седьмое место в мире по объему фондового рынка.

Во многом своим ростом фондовый рынок страны обязан буму инвестиций в искусственный интеллект, который усилил спрос на ИИ-чипы. «Это суперцикл технологий и искусственного интеллекта», — заявил Уильям Браттон, руководитель исследований рынка акций Азиатско-Тихоокеанского региона в BNP Paribas.

Он отметил, что в Великобритании и большей части Европы практически нет компаний, которые выигрывают от этого «суперцикла». Как сообщает Financial Times, британский индекс FTSE 100 вырос на 6,1% с начала года, тогда как тайваньский Taiex прибавил 26,5%.

Как пишет агентство, фондовый рынок Тайваня резко вырос за счет ИИ-компаний, зависящих от чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), на долю которой приходится около 45% всей капитализации страны. TSMC, крупнейший в мире производитель чипов, отчиталась о рекордной прибыли за первый квартал 2026 года.

Чистая прибыль компании выросла на 58% в годовом выражении, достигнув 572,5 млрд тайваньских долларов ($18 млрд). Ее выручка увеличилась на 35% до 1,134 трлн тайваньских долларов.