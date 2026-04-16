Серебряные монеты в Германии обесценились: что произошло

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Сменить язык на українська

16 апреля 2026, 18:43 Читати українською

Серебряные монеты в Германии обесценились: что произошло

Серебряные монеты в Германии обесценились: проба снижена по решению Минфина с 2026 года. Этого решения ждали давно, и теперь оно официальное: в новых немецких памятных монетах серебра будет меньше. Так правительство Мерца борется со спекулянтами. Об этом пишет Аusnews.de.

Серебряные монеты в Германии обесценились: проба снижена по решению Минфина с 2026 года.

Цены на серебро постоянно меняются, поэтому Минфин решил уменьшить его долю в монетах. До этого продажу монет на время приостановили.

Серебряные монеты в Германии обесценились

Нововведение действует для всех монет, выпущенных с этого года. Обидно будет и перекупщикам, и простым коллекционерам — многие теперь задумаются, стоит ли вкладываться в такие монеты.

Из-за меньшего количества серебра и меньшего веса монеты уже не так ценны для коллекции.

В министерстве заявили, что так борются со спекулянтами. А журнал о монетах поясняет: выпускать монеты в убыток налогоплательщикам государству запрещено по бюджетным законам.

Что изменится

Что конкретно изменится в немецких серебряных памятных монетах:

Стерлингового серебра больше нет

Новые 35-евровые монеты теперь делают не из стерлингового серебра, как раньше. Их вес — 17 граммов. А 50-евровые монеты больше не будут из чистого серебра. Их вес — 21 грамм. Обе монеты в обычном чекане стали на один грамм легче из-за того, что серебра в них меньше.

По данным журнала о монетах, ещё 10 декабря 2025 года было решено повысить номинал старых 20-евровых монет до 35 евро, а рождественских 25-евровых — до 50 евро.

Последнюю 20-евровую монету выпустили 11 сентября 2025 года. Она посвящена Элли Хойс-Кнапп — основательнице фонда помощи матерям и жене первого президента Германии Теодора Хойса.

Немецкие памятные монеты из серебра

Черно-красная коалиция планирует в этом году выпустить пять 35-евровых и две 50-евровые памятные монеты, в том числе в честь Марго Фридлендер. Как сообщает dpa, другие экземпляры будут посвящены 125-летию Вуппертальской подвесной дороги или Рождеству с изображением волхвов.

Уже отчеканенные экземпляры с этими двумя мотивами не поступят в продажу и будут переплавлены. В ноябре 2026 года Министерство финансов вместо этого выпустит на рынок сразу две 50-евровые серебряные монеты с рождественской тематикой: упомянутых «Волхвов», изначально запланированных на 2025 год, а также первый выпуск серии «Рождественские песни» под названием «Тихая ночь, святая ночь».

Выпуск 35-евровой монеты «Элизабет Шварцхаупт» также задерживается. Как сообщает MDM Münzhandelsgesellschaft, вместо первоначально запланированной даты 26 марта 2026 года монета появится предположительно только 26 января 2027 года.

Этот денежный знак посвящён первой женщине-министру в истории Федеративной Республики Германии и входит в серию «Женщины, оставившие след». Чиновники Клингбайля объявят конкретные даты выпуска «в ближайшее время».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
