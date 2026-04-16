К закрытию межбанка в четверг, 16 апреля, курс доллара вырос на 26 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже, евро подорожал на 14 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подорожали на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 16 апреля
|
Закрытие 16 апреля
|
Изменения
|
43,55/43,59
|
43,81/43,86
|
26/27
|
51,41/51,44
|
51,55/51,60
|
14/16
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,35−43,85 грн. Евро покупают за 51,05 грн, а продают за 51,77 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,70−43,75, евро — 51,36−51,52 грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии