В январе-марте 2026 года в бюджет поступило почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (свыше 136,1 млрд грн). Об этом говорится в сообщении ГНС.
Бюджет получил почти 160,7 млрд грн НДФЛ: где уплатили больше всего
Где оплатили больше всего
Традиционно самый большой объем поступлений обеспечивает столица — 38,3 млрд грн.
Среди регионов значительные показатели показывают:
- Днепропетровская область — 15,8 млрд грн,
- Львовская область — 11 млрд грн,
- Киевская область — 9,9 млрд. грн.
Источник: Минфин
