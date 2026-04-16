Бюджет получил почти 160,7 млрд грн НДФЛ: где уплатили больше всего

В январе-марте 2026 года в бюджет поступило почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года (свыше 136,1 млрд грн). Об этом говорится в сообщении ГНС.