Финансовые аномалии 4 квартала 2025 года: торговля понесла убытки, финкомпании получили рекордную прибыль

Итоги четвертого квартала 2025 года выявили нетипичную для украинского рынка ситуацию: сектор оптовой и розничной торговли впервые за длительное время зафиксировал чистые убытки, тогда как финансовый сектор достиг пиковых показателей доходности. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Торговля под давлением: миллиардные убытки

Крупный и средний бизнес, ориентированный на торговлю, завершил последний квартал 2025 с убытком до налогообложения в размере 12,3 млрд грн. Главным «тяжестью» стал именно оптовый сегмент, чьи суммарные потери составили 25,5 млрд грн.

Худшие показатели продемонстрировали:

Неспециализированная оптовая торговля — минус 20,1 млрд грн;

Торговля хозяйственными товарами — минус 6,1 млрд грн;

Оптовая торговля сельхозпродукцией — минус 2 млрд грн.

В целом, по результатам 2025 года доходы торговцев до налогообложения сократились на 19,1% — до 101,5 млрд грн.

Промышленность и финансовый прорыв

Ситуация в промышленном секторе также остается напряженной: в четвертом квартале финансовый результат упал до 25,8 млрд. грн. (против 63,1 млрд. грн. в предыдущем периоде). Удержать положительную динамику за год (+10,8%) удалось только благодаря высоким доходам, полученным в первом квартале.

В то же время финансовые компании продемонстрировали «абсолютный квартальный рекорд». Их результат до налогообложения вырос с 88,6 млрд. грн. до 143,8 млрд. грн. Основным драйвером этого скачка стал банковский сектор, в том числе рекордные показатели Приватбанка.

Общее состояние бизнеса

Несмотря на рекордные доходы банкиров, реальное положение дел в бизнесе аналитик называет тревожным. В четвертом квартале 2025 года 8 из 15 секторов украинской экономики получили суммарный ущерб до налогообложения.

«Всего финансовый результат за последний квартал 303,2 млрд грн (+33,9% к 3кв за счет сельского хозяйства и +33,8% к 4кв 2024 года). По результатам 2025 года с убытком год закрывает здравоохранение (-406 млн грн), но со спадом финансового результата закрывают год 5 секторов экономики. Всего финансовый результат до налогообложения в 2025 году составил 958,4 млрд грн. (+1,2%)», — отметил аналитик.

Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения в 2025 г. вырос всего на 1,2% до 958,4 млрд грн.

С учетом инфляции в 2025 году на уровне 8%, логично, что сальдированный результат до налогообложения в сопоставимых ценах упал на 6,8%. То есть доходы бизнеса упали, и довольно существенно.

Прибыль прибыльных украинских компаний в 2025 году составила 1 244,6 млрд грн (-3,1%).

Убытки сбыктовых компаний составили 286,2 млрд грн (+9,8%).

Финансовый результат украинских предприятий распределяется следующим образом (доля):