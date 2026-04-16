НБУ установил курсы валют на пятницу: евро подорожало до нового исторического максимума

Национальный банк установил новые курсы валют на пятницу, 17 апреля. Доллар подорожал на 12 копеек, а евро — на 15 копеек до нового исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,64 грн. Это на 12 копеек больше, чем в четверг (43,52 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на пятницу составляет 51,42 грн, что на 15 копеек больше чем в четверг (51,27 грн). Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован 16 апреля 2026 года на уровне 51,33 грн.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту