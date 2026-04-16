В четверг, 16 апреля, средняя стоимость горючего на АЗС продемонстрировала тенденцию к понижению. Наибольшее падение цены зафиксировано в сегменте премиального бензина. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 16 апреля: дизель стабилен, премиальный бензин подешевел на 51 копейку
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Изменения в сутки
- Бензин А-95 премиум стал лидером падения. Цена снизилась сразу на 51 копейку, зафиксировавшись на отметке 76,58 грн/л.
- Дизельное топливо после длительного ралли начало дешеветь, хотя снижение символическое — всего 1 копейка. Актуальная средняя цена составляет 91,39 грн/л.
- Бензин А-95 подешевел на 3 копейки, средняя стоимость составляет 73,12 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрировал незначительный рост на 2 копейки до 67,34 грн/л.
- Автогаз также минимально подорожал — на 1 копейку, остановившись на уровне 49,17 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии