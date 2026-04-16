Счастливым обладателем картины Пабло Пикассо стал 58-летний парижанин, инженер-программист Ари Ходара. Его имя во вторник, 14 апреля, случайным образом выбрали среди 120 тысяч участников благотворительной акции «1 Пикассо за 100 евро» («1 Picasso pour 100 euros»). Розыгрыш, организованный аукционным домом Christie's, собрал 12 миллионов евро на исследования болезни Альцгеймера, пишет DW.
Картина Пабло Пикассо по цене ужина: парижанин купил полотно всего за 100 евро
Какая картина досталась парижанину
Главным призом лотереи стала работа «Голова женщины» («Tête de Femme») 1941 года — портрет фотографа и художницы Доры Маар, многолетней спутницы Пикассо.
Организаторы выкупят картину за сумму более 1 миллиона евро у нынешнего владельца — сети галерей Opera Gallery. Оставшиеся средства, полученные в результате лотереи, около 11 миллионов евро, направят во французский фонд Fondation Recherche Alzheimer, исследующий нейродегенеративное заболевание.
Напомним
Это уже третий подобный розыгрыш картин Пикассо. В 2013 году таким образом его картина «Человек в оперной шляпе» («L'homme au Gibus») досталась 25-летнему американцу. В 2020 году победительницей лотереи стала жительница Италии. Она выиграла «Натюрморт» Пикассо по билету, полученному ею в подарок на Рождество от сына. Тогда средства направили на сохранение культурного наследия в Ливане и санитарные проекты в школах и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко.
