Картина Пабло Пикассо по цене ужина: парижанин купил полотно всего за 100 евро

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
16 апреля 2026, 16:10 Читати українською

Картина Пабло Пикассо по цене ужина: парижанин купил полотно всего за 100 евро

Счастливым обладателем картины Пабло Пикассо стал 58-летний парижанин, инженер-программист Ари Ходара. Его имя во вторник, 14 апреля, случайным образом выбрали среди 120 тысяч участников благотворительной акции «1 Пикассо за 100 евро» («1 Picasso pour 100 euros»). Розыгрыш, организованный аукционным домом Christie's, собрал 12 миллионов евро на исследования болезни Альцгеймера, пишет DW.

Счастливым обладателем картины Пабло Пикассо стал 58-летний парижанин, инженер-программист Ари Ходара.

Какая картина досталась парижанину

Главным призом лотереи стала работа «Голова женщины» («Tête de Femme») 1941 года — портрет фотографа и художницы Доры Маар, многолетней спутницы Пикассо.

Организаторы выкупят картину за сумму более 1 миллиона евро у нынешнего владельца — сети галерей Opera Gallery. Оставшиеся средства, полученные в результате лотереи, около 11 миллионов евро, направят во французский фонд Fondation Recherche Alzheimer, исследующий нейродегенеративное заболевание.

Это уже третий подобный розыгрыш картин Пикассо. В 2013 году таким образом его картина «Человек в оперной шляпе» («L'homme au Gibus») досталась 25-летнему американцу. В 2020 году победительницей лотереи стала жительница Италии. Она выиграла «Натюрморт» Пикассо по билету, полученному ею в подарок на Рождество от сына. Тогда средства направили на сохранение культурного наследия в Ливане и санитарные проекты в школах и деревнях Камеруна, Мадагаскара и Марокко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

autopost
autopost
16 апреля 2026, 16:19
Вот это тема, я не все эти ваши доллары-золото-биткоины :)
37198534
37198534
16 апреля 2026, 17:27
Акція цікава, мета благородна. А картина, скажімо так, … на шанувальника.
