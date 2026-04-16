Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус во время заседания Контактной группы по обороне Украины заявила, что Нидерланды инвестируют 248 миллионов евро в дроны для Украины. Об этом она написала в соцсети Х.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Миллионные инвестиции в дроны

«Нидерланды инвестируют 248 миллионов евро в дроны для Украины. Эти дроны будут производиться в обеих наших странах. Таким образом, мы еще больше укрепляем наше сотрудничество и собственную промышленность. И самое главное, что эти дроны помогают отбивать российские атаки!», — говорится в сообщении.

Nederland investeert €248 miljoen в drones voor Oekraïne. Deze drones worden в onze beide landen gefabriceerd. Hiermee versterken we onze samenwerking én onze eigen industrie nog verder. En het belangrijkste: de drones helpen om de Russische aanvallen af te slaan! 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/laKCFcFSxM — Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) 15 апреля, 2026

Напомним

Как писал «Минфин», Великобритания объявила о запуске крупнейшего в истории пакета поддержки беспилотными системами. В течение 2026 года Вооруженные силы Украины получат не менее 120 000 дронов разных типов.