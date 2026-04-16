С 1 мая Пенсионный фонд пересчитает субсидии: детали

С 1 мая 2026 года Пенсионный фонд Украины проведет автоматический перерасчет субсидий. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Что это значит?

Для большинства получателей переназначение произойдет без личного обращения, при условии, что не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства. Если такие изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо уведомить Пенсионный фонд Украины.

В то же время среди получателей есть определенные категории, которым субсидия на неотопительный период будет назначена после подачи заявления и декларации. Заявление необходимо подать:

тем, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял «0»;

в случае аренды жилого помещения, в котором фактически проживают и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если в помещении проживает меньшее количество лиц, чем зарегистрировано;

если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Подать документы в Пенсионный фонд можно:

по почте или лично в любой из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

через веб-портал ПФУ (выбрать опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу») или мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

через портал «Дія» (введя в поиске «Заявление на субсидию»);

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Также напомним, что если заявление подано в течение мая или июня, субсидия назначается с начала неотапливаемого периода.