Мировые рынки бьют рекорды на фоне надежд на перемирие с Ираном

Мировые фондовые рынки выросли до новых исторических максимумов на торгах в Азии в четверг, 16 апреля, на фоне оптимизма по поводу возможного перемирия с Ираном. Инвесторы также оценивают новые макроэкономические данные и денежные отчеты компаний. Об этом сообщает Reuters.

Глобальный индекс MSCI All-Country World Index прибавил 0,2%, зафиксировав уже десятый день рост подряд и новый рекорд. Этому предшествовали заявления президента США Дональда Трампа о возможных переговорах между Израилем и Ливаном, которые, по его словам, могут состояться в ближайшее время.

Азиатские рынки также демонстрируют сильную динамику: индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) вырос на 1,2%, а японский Nikkei 225 подскочил на 2,5% и обновил исторический максимум. Фьючерсы на S&P 500 прибавили еще 0,2%.

Аналитики отмечают, что рынки частично закладывают в цены возможное заключение соглашения между США и Ираном или продление перемирия. Конфликт на Ближнем Востоке все меньше рассматривается как фактор риска.

Накануне американские индексы также выросли: S&P 500 поднялся на 0,8%, а Nasdaq — на 1,6%. Поддержку рынку обеспечили сильнейшие квартальные отчеты крупных банков. На сегодняшний день около 84% компаний превысили ожидания аналитиков.

В центре внимания инвесторов остается сезон отчетности, возвращающий фокус на фундаментальные показатели компаний. На этом фоне аналитики отмечают появление более выборочного подхода к инвестированию.

Драйвер роста

Немаловажным драйвером рынка остается сектор искусственного интеллекта. Тайваньская компания TSMC сообщила о росте квартальной прибыли на 58% благодаря высокому спросу на передовые чипы.

Аналитики Goldman Sachs сохраняют положительный прогноз относительно развивающихся рынков, ожидая сильного роста доходов, в частности благодаря спросу на решения в сфере ИИ.

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,65 (1,7%) — до $96,58 за баррель на 11:32 по киевскому времени.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на $1,45 (1,6%) — до $92,74 за баррель.

Валюта

Доллар США остается под давлением: индекс американской валюты стабилизировался после серии с девяти дней падения на фоне снижения геополитического напряжения и ожиданий смягчения политики ФРС.

Евро продолжил рост и приблизился к максимумам с начала войны, тогда как китайский рынок прибавил 0,8% после лучших ожиданий темпов роста экономики — ВВП Китая в первом квартале вырос на 5%.

В то же время аналитики предупреждают, что риски сохраняются, в частности, из-за возможного замедления глобального спроса в случае затягивания конфликта.

Золото и крипта

Золото снизилось на 0,8% до $4 825,79 за тройскую унцию, тогда как биткоин за последние сутки вырос на 0,81% до $74 681, а Ethereum — на 0,49% до $2 339.