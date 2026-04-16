Водителям в Украине хотят изменить сроки для уплаты штрафов

В Украине планируется пересмотреть правила уплаты штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. Об этом сообщает «Автомир».

Как предлагают изменить

Сроки добровольной оплаты планируют увеличить с 10 до 15 дней, а передачи на принудительное исполнение — с 30 дней до трех месяцев. По мнению авторов законопроекта, такие изменения имеют целью уменьшить количество обжалований.

«Комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 13614, предусматривающий внесение изменений в статью 300² Кодекса Украины об административных правонарушениях. Документ направлен на повышение эффективности штрафов за нарушение правил безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных в автоматическом режиме. В частности, предлагается увеличить сроки для их добровольной уплаты и передачи на принудительное исполнение, которые составляют 10 и 30 дней соответственно», — говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, необходимость принятия законопроекта обусловлена действующими недостатками в механизме уплаты и исполнения штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте.

«Сегодня Укртрансбезопасность имеет полномочия составлять протоколы, рассматривать дела и налагать административные взыскания. В то же время законодательство устанавливает сокращенные сроки для добровольной уплаты таких штрафов — всего 10 дней с момента вступления в силу постановления законной силы. В случае обжалования этот срок продлевается до 15 дней», — указано в пояснительной записке.

Также отмечается, что на практике эти сроки часто оказываются слишком короткими, поэтому увеличивается количество обжалований. Как результат, это затрудняет эффективное взыскание штрафов.

«Предложенные изменения должны устранить эти дисбалансы: продлить сроки уплаты и исполнения штрафов, повысить эффективность их взыскания, уменьшить количество споров и обеспечить принцип неотвратимости наказания», — объяснили законодатели.