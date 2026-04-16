Бизнес впервые спрогнозировал, каким будет курс гривны к евро до конца года

В первом квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в последующие 12 месяцев. Респонденты прогнозировали рост объемов производства товаров и услуг и усилили положительные оценки развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания не изменились, курсовые — незначительно усилились. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в I квартале 2026 года, который проводит НБУ.

Как изменился индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДЭ) вырос до 105,8% по сравнению со 102,1% в IV квартале 2025 года (далее — IV квартал)

Участники опроса улучшили оценки всех составляющих ИДО, больше всего — в отношении инвестиционных расходов на машины, оборудование, инвентарь и проведение строительных работ, а также в отношении общих объемов реализации продукции собственного производства. Ожидали оживления деловой активности предприятия 10 опрошенных областей и подавляющего большинства видов деятельности.

Второй квартал подряд продолжалось смягчение сдержанных оценок руководителей предприятий относительно будущего общего количества работников.

Ожидания бизнеса

Бизнес улучшил оценки относительно объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 0,6% (в IV квартале — «минус» 1,8%).

Ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим опросом.

Военные действия остаются самым весомым проинфляционным фактором для 82,7% респондентов. Также респонденты ожидали существенного влияния факторов «курс гривны к иностранным валютам» и «затраты на производство». Зато динамика предложения денег в экономике, по мнению респондентов, меньше всего повлияет на рост потребительских цен.

Участники опроса несколько усилили курсовые ожидания — до 45,00 грн/долл. США по сравнению с 44,27 грн/долл. США в предыдущем квартале. Существенно выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс гривны к доллару США будет колебаться в пределах 45,01−46,50 грн/долл. США.

Впервые респонденты спрогнозировали обменный курс гривны к евро через 12 месяцев: среднее ожидаемое значение составило 54,00 грн/евро. 42,9% респондентов ожидали, что обменный курс будет находиться в пределах 52,01−54,00 грн/евро.

Ожидания бизнеса относительно собственного развития

Бизнес смягчил сдержанные оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий: баланс ответов составил «минус» 4,7% по сравнению с «минус» 5,8% в IV квартале.

Респонденты улучшили положительные оценки относительно изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 2,0% (в IV квартале — 0,8%).

Наиболее оптимистичные ожидания продемонстрировали предприятия транспорта и связи, а также других видов деятельности, а представители строительства и торговли ожидали сохранения будущего финансово-экономического состояния собственных предприятий на текущем уровне.

Респонденты ожидали более активного роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 12,8% (в IV квартале — 7,0%). В то же время впервые за последние четыре опроса руководители предприятий имели положительные ожидания относительно инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 1,6% (в IV квартале — минус 2,9%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, сохранили ожидания относительно роста их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 11,6% (в IV квартале — 15,5%). Наиболее высокие ожидания были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 20,9% по сравнению с 21,5% в предыдущем опросе.

Респонденты продолжили смягчать сдержанные оценки относительно количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил «минус» 1,8% по сравнению с «минус» 3,8% в IV квартале. Предприятия энерго- и водоснабжения ожидали увеличения персонала. Зато респонденты из сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности, торговли, а также других видов деятельности имели негативные ожидания, больше всего — в сельском хозяйстве.

Респонденты повысили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 34,7% по сравнению с 31,7% в IV квартале. В то же время доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась: 35,6% по сравнению с 35,7% в IV квартале.

Респонденты незначительно смягчили свои оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 11,4% (в предыдущем опросе — 11,6%).

Доля компаний, планировавших привлекать средства за рубежом, составила 6,6% по сравнению с 7,1% в IV квартале.