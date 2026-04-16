Бизнес впервые спрогнозировал, каким будет курс гривны к евро до конца года

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 апреля 2026, 11:59 Читати українською

Бизнес впервые спрогнозировал, каким будет курс гривны к евро до конца года

В первом квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в последующие 12 месяцев. Респонденты прогнозировали рост объемов производства товаров и услуг и усилили положительные оценки развития собственных предприятий. Инфляционные ожидания не изменились, курсовые — незначительно усилились. Об этом говорится в результатах опроса руководителей компаний в I квартале 2026 года, который проводит НБУ.

В первом квартале 2026 года бизнес ожидал оживления деловой активности в последующие 12 месяцев.

Как изменился индекс деловых ожиданий

Индекс деловых ожиданий предприятий (ИДЭ) вырос до 105,8% по сравнению со 102,1% в IV квартале 2025 года (далее — IV квартал)

Участники опроса улучшили оценки всех составляющих ИДО, больше всего — в отношении инвестиционных расходов на машины, оборудование, инвентарь и проведение строительных работ, а также в отношении общих объемов реализации продукции собственного производства. Ожидали оживления деловой активности предприятия 10 опрошенных областей и подавляющего большинства видов деятельности.

Второй квартал подряд продолжалось смягчение сдержанных оценок руководителей предприятий относительно будущего общего количества работников.

Ожидания бизнеса

Бизнес улучшил оценки относительно объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 0,6% (в IV квартале — «минус» 1,8%).

Ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11,1%, не изменившись по сравнению с предыдущим опросом.

Военные действия остаются самым весомым проинфляционным фактором для 82,7% респондентов. Также респонденты ожидали существенного влияния факторов «курс гривны к иностранным валютам» и «затраты на производство». Зато динамика предложения денег в экономике, по мнению респондентов, меньше всего повлияет на рост потребительских цен.

Участники опроса несколько усилили курсовые ожидания — до 45,00 грн/долл. США по сравнению с 44,27 грн/долл. США в предыдущем квартале. Существенно выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс гривны к доллару США будет колебаться в пределах 45,01−46,50 грн/долл. США.

Впервые респонденты спрогнозировали обменный курс гривны к евро через 12 месяцев: среднее ожидаемое значение составило 54,00 грн/евро. 42,9% респондентов ожидали, что обменный курс будет находиться в пределах 52,01−54,00 грн/евро.

Ожидания бизнеса относительно собственного развития

Бизнес смягчил сдержанные оценки текущего финансово-экономического состояния собственных предприятий: баланс ответов составил «минус» 4,7% по сравнению с «минус» 5,8% в IV квартале.

Респонденты улучшили положительные оценки относительно изменения финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 2,0% (в IV квартале — 0,8%).

Наиболее оптимистичные ожидания продемонстрировали предприятия транспорта и связи, а также других видов деятельности, а представители строительства и торговли ожидали сохранения будущего финансово-экономического состояния собственных предприятий на текущем уровне.

Респонденты ожидали более активного роста уровня инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь: баланс ответов 12,8% (в IV квартале — 7,0%). В то же время впервые за последние четыре опроса руководители предприятий имели положительные ожидания относительно инвестиционных расходов на строительные работы: баланс ответов — 1,6% (в IV квартале — минус 2,9%).

Предприятия, привлекающие иностранные инвестиции, сохранили ожидания относительно роста их объемов в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 11,6% (в IV квартале — 15,5%). Наиболее высокие ожидания были у предприятий энерго- и водоснабжения. Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составила 20,9% по сравнению с 21,5% в предыдущем опросе.

Респонденты продолжили смягчать сдержанные оценки относительно количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов составил «минус» 1,8% по сравнению с «минус» 3,8% в IV квартале. Предприятия энерго- и водоснабжения ожидали увеличения персонала. Зато респонденты из сельского хозяйства, добывающей и перерабатывающей промышленности, торговли, а также других видов деятельности имели негативные ожидания, больше всего — в сельском хозяйстве.

Респонденты повысили свои оценки относительно потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов составил 34,7% по сравнению с 31,7% в IV квартале. В то же время доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, почти не изменилась: 35,6% по сравнению с 35,7% в IV квартале.

Респонденты незначительно смягчили свои оценки жесткости условий доступа к банковским кредитам: баланс ответов — 11,4% (в предыдущем опросе — 11,6%).

Доля компаний, планировавших привлекать средства за рубежом, составила 6,6% по сравнению с 7,1% в IV квартале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Охоронець з АТБ
Охоронець з АТБ
16 апреля 2026, 12:14
Роман, курс-то є, а от бізнесу вже не буде… не одним монобанком та рітейлов маємо жити, якщо хочемо бути цивілізованою країною… хоча, я голосно сказав: не країною, а залишками території… нажаль, нажаль. Сумно.
Lesya31
Lesya31
16 апреля 2026, 12:50
Чому сумно? більшість тільки радіють війні, втраті територій, можна нажитися. «Цивілізовані країни» якраз мають великі монополії, малий бізнес придушений — це відбувається і в україні. Все так як обіцяли. Скоро піднімуть комунальні, податки для малого бsзнесу — все як в європі, куди всі так бігли))
IrishRepublican
IrishRepublican
16 апреля 2026, 12:23
Вила по воді чи кавова гуща?
