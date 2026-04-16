Сменился собственник или арендатор земли: как в таком случае платить МНС

При расчете минимального налогового обязательства (МНО) ключевое значение имеет фактический период владения или пользования землей. Как разъяснили в Министерстве финансов Украины на запрос ГНС, если в течение календарного года участок переходит от одного владельца или пользователя к другому (в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса), МНЗ распределяется между ними пропорционально времени пользования, говорится в сообщении ГНС.