При расчете минимального налогового обязательства (МНО) ключевое значение имеет фактический период владения или пользования землей. Как разъяснили в Министерстве финансов Украины на запрос ГНС, если в течение календарного года участок переходит от одного владельца или пользователя к другому (в частности, на условиях аренды, субаренды или эмфитевзиса), МНЗ распределяется между ними пропорционально времени пользования, говорится в сообщении ГНС.
Сменился собственник или арендатор земли: как в таком случае платить МНС
Как уплатить
В частности:
- предыдущий землепользователь уплачивает МПЗ за период с 1 января до месяца, когда право прекратилось;
- новый — начиная с месяца приобретения права на участок.
При этом сумма МПЗ включается в общее налоговое обязательство каждого из участников отдельно, пропорционально периоду фактического владения или пользования земельным участком.
Таким образом, минимальный годовой размер МПЗ, установленный положениями Налогового кодекса Украины, подлежит корректировке в зависимости от количества месяцев фактического использования земли. Это позволяет более точно распределить налоговую нагрузку между плательщиками и избежать начисления обязательств за периоды, когда земельный участок фактически не находился в их пользовании.
Напомним, что согласно положениям Налогового кодекса Украины минимальный годовой размер МПЗ составляет:
- не менее 700 гривен за 1 гектар в целом;
- не менее 1400 гривен за 1 гектар для участков, где пашня составляет более 50%.
