16 апреля 2026, 11:04 Читати українською

BitMine потеряла $3,8 млрд из-за падения Ethereum, Societe Generale интегрировал свой стейблкоин в MetaMask: что нового

Главное на рынке криптовалют.

BitMine потеряла $3,8 млрд из-за падения Ethereum, Societe Generale интегрировал свой стейблкоин в MetaMask: что нового
Фото: pixabay

BitMine потеряла $3,8 млрд из-за падения Ethereum

Криптоинвестиционная компания BitMine отчиталась о чистом убытке в размере $3,82 млрд за завершившийся 28 февраля 2026 года квартал. Несмотря на значительные «бумажные» потери, руководство компании считает текущую рыночную коррекцию временной и увеличивает активы.

Львиную долю убытков — около $3,78 млрд — составили нереализованные потери от переоценки цифровых активов из-за продолжающегося с конца 2025 года затяжного снижения рынка. Для сравнения, в прошлом году убытки компании за этот же период составили $1,15 млн.

Несмотря на это, по состоянию на середину апреля 2026 года BitMine владеет значительным портфелем, общая стоимость которого оценивается в $11,8 млрд.

  • Ethereum — свыше 4,8 млн монет;
  • Биткоин — около 198 монет;
  • Резервы — сотни миллионов долларов наличными и доли в других компаниях.

Компания активно использует механизм стейкинга, привлекая в него более 3,3 млн Ethereum (68% всех запасов). Это позволяет BitMine рассчитывать на пассивный доход в размере около $200 млн. в год, с потенциальным ростом до $300 млн. при благоприятных условиях.

Экспансия в DeFi: Societe Generale интегрировал стейблкоин в MetaMask

Французский финансовый конгломерат Societe Generale из-за своего криптоподразделения SG Forge объявил об интеграции собственного долларового стейблкоина USD CoinVertible (USDCV) в самый популярный некастодиальный кошелек MetaMask. Об этом сообщает Bloomberg.

Благодаря партнерству с разработчиком Consensys, банковский токен стал доступен для миллионов пользователей MetaMask. Теперь клиенты могут использовать USDCV в тысячах децентрализованных приложений (dApps). Основные функции интеграции включают в себя:

  • Прямая конвертация: легкий переход из фиатных средств в стейблкоин.
  • Трейдинг: обмен USDCV на другие цифровые активы внутри кошелька.
  • Транзакции: возможность использования токена для оплаты комиссий в сети.

Генеральный директор SG Forge Жан-Марк Стенже подчеркнул, что стейблкоины позволяют переносить традиционные банковские стандарты — такие как управление рисками и комплаенс — в быстрый и эффективный блокчейный мир.

Выбор долларовой версии токена (хотя банк ранее запускал и евровей стейблкоин) обусловлен доминированием доллара США в глобальных криптосценариях.

Societe Generale остается пионером среди традиционных банков на крипторынку. Эта интеграция является частью более широкой стратегии финучреждения по объединению классических финансов (TradFi) и децентрализованных экосистем. Ранее банк уже реализовал партнерства с Deutsche Börse AG и рядом DeFi-протоколов.

Пакистан легализует криптоплатежи: центробанк разрешил банкам работать с VASP

Государственный банк Пакистана (SBP) упразднил восьмилетний запрет на взаимодействие финансового сектора с рынком виртуальных активов. Теперь местные коммерческие банки имеют право открывать счета для зарегистрированных поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) и их пользователей.

Несмотря на либерализацию, регулятор установил жесткие рамки для банковских учреждений:

  • Роль банков ограничивается только сервисными функциями (проведение платежей).
  • Банкам и дальше запрещено торговать, хранить или инвестировать в криптовалюты за счет собственных капиталов или депозитов вкладчиков.
  • Средства криптокомпаний в пакистанских рупиях должны храниться на отдельных счетах, изолированных от операционной деятельности фирм и активов их клиентов.

ЦБ Пакистана ужесточил требования к коммерческим учреждениям в рамках борьбы с отмыванием средств (AML) и финансированием терроризма (CFT). Банки обязаны:

  • Проводить глубокую проверку каждого криптопровайдера.
  • Обновите системы оценки рисков с учетом специфики цифровых активов.
  • Осуществлять непрерывный мониторинг операций и отчитываться о подозрительной активности в подразделения финразведки.

Tether наращивает биткоин-резервы: компания докупила еще 951 BTC

Эмитент самого популярного стейблкоина USDT, компания Tether, продолжает реализацию своей стратегии по накоплению первой криптовалюты. Согласно данным аналитической платформы Arkham Intelligence, компания пополнила свои запасы на 951,35 BTC (около $71,3 млн на момент написания новости).

Последний транш поступил из горячего кошелька криптобиржи Bitfinex. После этой закупки общий объем активов Tether в биткоинах достиг впечатляющих показателей:

  • Общее количество: 97 204 BTC.
  • Рыночная стоимость: около $7,28 млрд.

В настоящее время Tether занимает второе место в мире среди частных компаний по объему владения биткоином, уступая только Block.one. Для сравнения, среди публичных компаний неизменным лидером остается Strategy Майкла Сейлора.

Частные компании:

Публичные компании:

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
Охоронець з АТБ
Охоронець з АТБ
16 апреля 2026, 12:19
#
Гоняємо «лисого», гоняємо порожні байти у блокчейні. Ото вам і уся пираміда. Гуску пощипану можна купити, але краще за фіатні. Махлювання та Онулення блокчейна вже незабаром. Бульбашка схлопнеться, дурні залишуться.
