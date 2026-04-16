Соцрасходы превысили 106 млрд грн: самая большая статья — пенсии

В I квартале 2026 года своевременно и в полном объеме профинансированы социальные расходы Министерства социальной политики, семьи и единства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Сколько потрачено средств

В общей сложности в январе-марте на это направлено 106 млрд гривен.

«Своевременное и полное финансирование социальных выплат является одним из ключевых приоритетов Минфина, особенно в условиях военного положения. Государство обеспечивает стабильность социальной поддержки для граждан, нуждающихся в этом», — подчеркнул первый заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев.

В частности, средства были использованы на следующие направления:

60,3 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам Пенсионного фонда;

22,2 млрд грн — на социальную защиту попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан, в том числе для поддержки почти 1,1 млн внутренне перемещенных лиц и 216 тыс. малообеспеченных семей;

14 млрд грн — для предоставления льгот и жилищных субсидий гражданам (получили более 2,8 млн домохозяйств);

8,5 млрд грн — на социальную защиту детей и семей (выплата социальных пособий почти 600,5 тыс. получателям);

1 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Напомним

В 2025 году на социальные выплаты и пенсионные обязательства, обеспечиваемые Минсоцполитикой, из госбюджета было направлено 406,4 млрд гривен.