В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,1 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 8% меньше, чем в марте 2025, сообщает Укравтопром.
Спрос на дизельные авто в Украине упал на 8%: за месяц зарегистрировали 5,1 тысяч машин
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Из них: 1,3 тыс. ед. новых (+21%) и 3,8 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-14%).
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек
- RENAULT Duster — 259 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg — 180 ед.;
- TOYOTA LC Prado — 151 ед.;
- SKODA Kodiaq — 91 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 75 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- RENAULT Megane — 286 ед.;
- NISSAN Qashqai — 258 ед.;
- SKODA Octavia — 238 ед.;
- HYUNDAI Santa Fe — 209 ед.;
- KIA Sorento — 178 ед.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии